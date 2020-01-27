中國政府撥600億急堵肺炎疫情

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情肆虐之際，中國財政部網站透露，財政部與國家衛生健康委員會今年撥發人民幣603億元經費，加強基層疫情防控。

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據路透社今天報道說，今年中國中央財政安排公共衛生服務和疫情防控補助資金603.3億元人民幣。

中國財政部、國家衛生健康委周一公告稱，按照中央應對新型冠狀病毒感染肺炎工作領導小組部署，為加強基層疫情防控經費保障，提高疫病防控能力，防止向鄉村和城市社區擴散和蔓延，今年中央財政安排基本公共衛生服務和基層疫情防控補助資金603.3億元。公告表示，最新下達2020年基本公共衛生服務和基層疫情防控補助資金99.5億元人民幣，此前已經提前下達503.8億。

路透社引述指，財政部及國家衛生健康委還要求，2020年新增的補助資金全部落實到鄉村和城市社區，主要用於應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，任何地方和部門不得擅自截留、擠占、挪用或改變資金使用用途。

據中國國務院辦公廳宣布，為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，更好保障人民群眾生命安全和身體健康，延長2020年春節假期至2月2日（農曆正月初九，星期日），2月3日（星期一）起正常上班。

路透社說，中共中央政治局常務委員會周六召開會議，專門聽取新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作彙報，研究疫情防控工作，會議決定成立應對疫情工作領導小組，將向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，推動有關地方全面加強防控一線工作。