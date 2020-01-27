中國處理疫情無方引發民怨 湖北官員成箭靶

中國武漢肺炎疫情肆虐，民眾對於當局處理疫情不當感到憤怒，批評危機中心湖北省和省會武漢市的官員無能，網友嘲弄這些官員連防護口罩都戴不好。

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法新社報導，疫情嚴重的湖北省舉行電視記者會，包括湖北省長王曉東、武漢市長周先旺跟湖北省政府秘書長別必雄皆出席，但許多中國網友卻被他們在記者會上的一連串錯誤激怒。

王曉東沒戴口罩出席記者會，違反武漢強制在公共空間戴口罩的規定。微博網友還指出，周先旺錯誤配戴口罩，把口罩內外戴反。

網友批評，若連市長都不知道怎麼戴口罩，“一般百姓怎麼會知道”。甚至有人嚴厲指責這些“無能又不負責任的政客”。

在中國，對政治人物的批評，往往快速被刪除，但這次百姓的憤怒言論罕見超過網路審查速度，批評記者會的一個標籤到1月27日中午為止，在微博上獲得超過6.8億瀏覽次數。

網友也把焦點放在王曉東錯誤不斷的發言上，他在提及湖北省口罩年產量時，一再修正數據，從108億到18億，再減到108萬副。

這讓一名網友不敢置信地表示：“作為湖北省長，你怎麼會不知道湖北省生產多少口罩？”

湖北省是疫情爆發中心。武漢肺炎目前造成至少81人喪命，並在全球感染超過2700人，包括美國、澳洲及台灣。

500萬人疫情期間離開武漢 媒體罕見問責

1月26日晚，在湖北省新聞辦公室召開的新聞發布會上，武漢市長周先旺表示，因為新年和疫情的影響，目前有500多萬人已經離開武漢。《新京報》刊評論文章問責武漢“相關部門”。

周先旺戴着口罩向媒體介紹疫情防控情況，他說，武漢市常住人口將近1,100多萬，戶籍人口990多萬，流動人口將近500萬。

根據有關數據，信陽占武漢流入人口總量的1.54%；重慶佔1.4%；南陽佔1.13%。排在前10名的城市還包括：駐馬店、廣州、周口、北京、商丘、深圳、長沙。

第一財經引用百度地圖“慧眼”的遷徙大數據說，1月10日至1月22日，每天從武漢出發的人群中有六至七成的人前往湖北省內的其它城市，其次是河南、湖南、安徽、重慶、江西。

而就城市來看，從武漢前往信陽、重慶、長沙、北京、上海、鄭州的人群比例較高。而在湖北省內，孝感和黃岡平均每天有13.03%和12.64%人來往於武漢之間。

報導還稱，從12月30日到1月22日的航班數據顯示，武漢飛往國內的城市中，北京、上海、廣州、成都、海口、昆明、廈門、深圳、三亞、南寧是武漢出港航班量的前十大城市。根據出港座位數的統計，在武漢封城之前的二十多天，最多有6萬多人飛到北京，5萬多人飛到上海、廣州和成都。

港澳台方面，武漢出港航班量最大的是香港（確診新型肺炎病例8例），其次是澳門（確診6例）和台灣（確診5例），但總人數不超過1萬。

國際方面，武漢出港航班量最大的是泰國曼谷（確診新型肺炎病例8例），最多有1萬多人從武漢飛往曼谷，排名第二的是新加坡（確診4例），排名第三的是日本東京（確診4例）。

500萬人離開武漢致疫情蔓延 誰之責

據官方通告，武漢第一例肺炎患者在去年12月8日確診，到12月31日，武漢衛健委披露了27個確診肺炎病例。1月1日，被指疫情源頭的華南海鮮市場被關閉。

《新京報》1月27日發表資深媒體人王言虎的評論文章《500萬人離開武漢，疫情蔓延的責任該如何承擔？》。文章稱種種跡象表明，至少從（去年）12月中下旬開始，疫情就已變得很不樂觀。而從元旦開始，外來務工人員與大學生就開始陸續返鄉。這500萬人口就是在1日到23日之間的這二十多天的時間裡離開武漢的，而這個時段，正是疫情快速蔓延擴散的階段。

文章指在新年返鄉步入高峰的這段時期，武漢相關方面並沒有對市民通報疫情情況，也沒有對人口流動採取有效管制措施，導致眾多人在不知道自己是否攜帶病毒的情況下離開武漢，加速了疫情在全國範圍內的蔓延。

文章還提到1月18日，武漢舉行的“萬家宴”，以及20萬大型免費市內遊覽活動，“在疫情形勢堪稱嚴峻之時，武漢方面的這份淡定讓人五味雜陳。”

文章表示，在20日鍾南山院士講話之前，當地一直呈現樂觀情緒，還有專家表示疫情“可防可控”，文章說這種盲目樂觀讓疫情變得更不可控，雖然隨後關閉離開武漢的通道，但後果已無可挽回。

文章寫道：“這到底是因為基層瞞報導致的信息誤判，還是因為地方政府的麻痹大意，需得到釐清與確認。”