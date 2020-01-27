受習近平委託 網疑李克強不該自主去武漢嗎 並問習大大呢

中國官方新聞指，受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強來到武漢，考察指導疫情防控工作，看望慰問患者和奮戰在一線的醫護人員。網絡評論並不好評李克強受習近平委託赴武漢，總理到嚴重疫情也是份內職責。還有網評問習大大在哪兒呢。

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據設址在美國的文學城報道指，今天李克強終於來到了武漢。

1月27日農曆正月初三，受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強來到武漢。

據網絡華府採菊人評論問，李總理到底得到小“西”的多少“授權”？能夠作哪些決定？

嘟嘟囔囔大總裁認為，現在才來只能被人看笑話，打仗不能身先士卒就已經輸了。

而路無塵發表評論說李組長老實忠厚，多保重！

署名linda2468批評說， 集各種小組組長於一身的包子同志，在疫情面前也終於卸下了組長的身份，鼓掌！包子同志強推的中醫們，趕緊研發藥物啊，不然五六月份病毒就都要死了，來不及展現中醫的偉大了！

US_Lion 發表評論說，先給那8位造謠者平反冤假錯案吧，要求國家給予賠償金額每人100萬不多。

justiceinny說，老李都不敢去醫院了，趕快發發放醫療物資吧，一線的醫生護士快抗不住了。

longmarch說，期待習躲躲。

justiceinny說，老李這口罩看着都不錯，可以按這個標準提供給各級醫院，尤其是湖北的，要保證數量。

據bl20120發表評論說，大家都認為習應該來，可習就是沒來，我看習是真的不想幹了。

長劍倚天認為，樓下的就別胡扯了，好嗎？李克強這時候來，說明疫情已經得到初步控制！習大大不來，和敢不敢有啥關係？要開會，現在都5G時代了，即時通訊，什麼情況了解不到，非要去添亂？下級幹部能幹的，就要放權讓他們自己干。這是對下屬的信任！

署名一九十一者發表評論說，其實疫情發生時，習在緬甸訪問。李失職！

kokuhorose說， 很明顯，當年胡溫是一條心，所以每次一出大事，溫家寶毫不猶豫就上前線了，而胡錦濤在後面給他默默地壓陣。

習近平、李克強互不信任互相提防，李克強韜光養晦、如履薄冰。這次領個苦差事，手下的組員都是習的人，軍隊也是習的人。幹得不好就是替罪羊，幹得好還要擔心搶了習的風頭，還得老老實實讚美核心皇恩浩蕩聖明天子！

ju BeagleDog發表評論說，怎麼聽着那麼像文革語言？江青和周恩來常常這樣說：我受毛主席的委託來看望你們！能受最高領袖的委託，也是一個了不起的榮譽呢。

據urgentcare認為， 耽誤了多久？武漢政府對於百姓隱瞞，但是絕對不會對上面隱瞞。決策部署的拖延誰來負責？

據SoWhatAgain說， 說受委託是實話。說實話應該得到肯定。不委託他敢來嗎？

Microsystem發表評論說，讓委託人自己來。

據polarzone發表評論，一個總理，還要被委託，又到了帝制社會？

據米老康批評，頭一句是“受…委託”。總理不能自己來？黨八股”何時了？

kokuhorose說，紅二代貴族抓權的時候十幾個小組長不嫌多，到了髒話兒累活兒就想起平民子弟了。充分展現了啥是他們的“初心”李總理，加油！站你這邊！

署名workforwal發表評論指，習大大躲在什麼地方了？