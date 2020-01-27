國際對武漢肺炎疫情憂慮升高 更多國家希望撤僑

武漢肺炎疫情下，被測量體溫的中國民眾資料圖片

中國武漢肺炎疫情肆虐令國際日益憂心，德國1月27日建議民眾非必要勿前往中國，毗鄰的蒙古更封閉與中國邊界，英國、德國跟西班牙政府則追隨美日南韓腳步，表示將由武漢撤僑。

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通稱武漢肺炎的“2019新型冠狀病毒”（2019- nCoV）肆虐，迄今在中國已造成81人喪生，災情中心的湖北省會武漢23日封城，禁止任何人離開。

為防止新型冠狀病毒入侵，蒙古已關閉與中國的邊界通行站，禁止人車通行，同時下令學校停課，這是迄今外國為防範疫情蔓延所實施的最嚴厲行動。

此外，各國紛紛計畫由武漢和湖北省撤僑。英國外交部表示：“我們正在努力，讓英國國民能夠選擇離開湖北省。”

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在記者會上表示：“我們現在也在考慮可能要撤離所有願意離開的德國人。”

馬斯表示，德國駐北京大使館的團隊27日晚將抵達武漢協助當地的德國人。他也表示，德國民眾若非絕對必要，應避免前往中國。

西班牙外交大臣岡薩雷斯（Arancha Gonzalez Laya）在推特上表示：“我們正與駐北京大使館以及中國與歐盟官員共同努力，將身處疫情中心湖北武漢的約20名西班牙國民撤回國內，我們會繼續更新進展。”

計畫撤僑的國家不只英德西3國。《華爾街日報》報導，美國政府計畫安排一架撤僑包機飛往武漢，撤離當地的美國公民和外交官。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）26日傍晚會見衛生部長布辛（Agnes Buzyn）等部會首長後宣布，本周內將安排專機從武漢撤出有意願返國的法國公民。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓外交部官員26日日表示，政府考慮安排包機飛往武漢撤僑，並且與中國進行協商，不過，具體時間暫不確定。

日本共同社1月27日則引述執政黨日本官房長官菅義偉報導，日本政府最快將在明天派遣包機飛往武漢，協助希望離開當地的僑民返國。