大毒當前 公安亂捕 官媒封口 有些高官恐坐不穩了？

武漢肺炎當初發現之初，八人出面揭露，被武漢警方以傳謠論處。當局隨後一系列隱瞞淡化動作，稱疫情可控，不太可能人傳人，結果釀成大禍。十七年前非典盛行，中國為控制輿論付出數百人命。然而，武漢肺炎，大毒當前，當局還在重蹈覆轍。

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封口

只要誰在議論或在社交網絡傳播有關武漢肺炎信息，被認為與官方口徑不一致的，就會遭到公安威脅或處罰。

1月24日，湖南長沙縣公安局“依法對周某裁決行政拘留處罰”，理由是周某在前一天造謠說該縣一小區有4名確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，但實際為1人。然而，該小區物業管理公司隨後發布公告明確宣布，該小區發現4例核實的冠狀病毒肺炎病例，已經在接受隔離治療。

1月25日，官媒報道，“（天津）公安機關在工作中發現，奚某某於2020年1月24日11時至14時期間，在微信朋友圈內編造涉及新型冠狀病毒感染肺炎人數的不實言論。1月24日19時，公安和平分局將奚某某抓獲。奚某某對上述違法事實供認不諱，現其已被依法行政拘留。”奚某某究竟編造了什麼不實之詞，沒有任何細節。

記者敢言官媒奴顏

武漢當局隱瞞事實的表現導致釀成大禍，湖北日報記者張歐亞有感於武漢給全國造成這麼大的損失，發博文呼籲“為了武漢立即換帥”。記者遭報復不算，最可笑的他所在的湖北日報致函武漢市委道歉，竟然恬不知恥地致信武漢當局，道歉給領導“添堵添亂”。

1月24日，《湖北日報》記者張歐亞在微博發文稱，武漢“一把手”必須“當機立斷換帥”。他表示，“和很多人一樣，我也曾認為，臨時換不熟悉領導，不利於工作的展開，但據當前日益嚴重並繼續擴大的異常嚴峻的形勢，當前的台上者不具這樣的領導指揮力！”“為了武漢，希望立即換帥！！！ ”

帖文被屏蔽，中共《湖北日報》反應很快，當日立即致函武漢市委市政府道歉、檢討。在“關於集團員工在個人微博上發表錯誤言論的情況說明和致歉”的函文中稱，“今天上午，我集團員工張歐亞在其個人微博上發表錯誤言論，給當前防控工作添了亂，給各級領導添了堵。”深表歉意。

湖北日報有過之而無不及，還要求“所有員工個人微博、微信等自媒體和朋友圈一律不得刊發、轉發不良信息和未經媒體報道、核實的信息，只能傳播正能量，彙成眾志成城的大合唱。”

1月24日，也就是記者要求換帥同日，大帥，武漢市委書記、市新型肺炎防控指揮部指揮長馬國強開會強調，“要把思想和行動統一到習近平總書記的重要指示和黨中央決策部署上來”，“確保發熱病人得到及時救治”。令人啼笑皆非。

替最高領導人洗地 湖北的高官當不久了

海內外觀察家都認識到，武漢發生這樣的嚴重事態，是中國的制度性問題，絕非一地一市或幾名低級官員怠政所致。武漢為什麼耽誤這麼久，官員或者不敢上報，就地消滅問題，害怕把事情鬧大，希望大事化小，小事化了，因為在上的需要正能量，聽好話，或者上面態度曖昧，此次事態，習近平為什麼遲至四十天後才發言，令人疑惑，按理說，中央一級絕對不能逃脫此次危機處理上的責任，結果，這兩天，自習近平表態要全力以赴對抗武漢肺炎，官員應如何如何之後，官媒大膽地把矛頭對準武漢地方當局，比如人民日報和環球時報，突然變得厲言疾色，

人民日報和環球時報評論批評武漢當局“信息披露不夠及時準確”，指其“大膽”，以至於引發恐慌，但是，““大膽”的背後是僥倖，是對傳染病防治規律的無知，是對自身和他人健康風險的漠視。”一副正人君子的口氣。

《環球時報》總編輯胡錫進在總結武漢肺炎疫情恐慌潮時也提到，新聞媒體的監督功能這幾年被被各級和各地方一些與宣傳無關但很強勢的職能部門削弱了，武漢市有那麼多媒體人，但他們沒有在衛生系統之外發出自己的警告。官方對互聯網上多樣聲音的容忍度也太低，武漢市8名在網上發出警告的人當時被公安約談，壓制了整個輿論力量就新型病毒風險做進一步探討、持續發出警告的聲音。

有分析人士認為，官方從來都是這一套，出了大事，就有官媒忙着給領導人洗地，開脫罪責，然後轉嫁責任，抓一個替罪羊，等着瞧吧，湖北的官員還能當多久。

湖北省長王曉東周日表示，“新型冠狀病毒肺炎疫情發生以後，讓黨中央和全國人民揪心，我們感到非常痛心，非常內疚，也非常自責。”有網友評論，“早做什麼去了，抓了八個人，害了一座城，恐怕是害怕丟官，才說非常痛心呢”。