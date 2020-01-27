抗擊武漢肺炎 習近平為什麼讓李克強當組長

習近平掌權後，幾乎兼任了所有重要小組的組長，這個有關抗擊武漢肺炎的小組長，落在了李克強肩上。

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李克強是國務院總理，是政府首腦，按理說，醫療衛生，是由國務院主管，但是李克強這位總理其實是“虛位”的，連經濟事務都不能全權主導，中央的一切權力都掌握在習近平手中。

武漢肺炎疫情這麼嚴重，為什麼中共中央，國務院遲遲不表態，據各方分析，很顯然，是習近平早先時候沒有表態，其他人無法表態，在中共還有所謂集體領導制的時候，常委們至少是可以表態的，現在是習近平統領天下，常委們與總書記的關係不是平等的關係，都等着他表態。

習近平十九號關於武漢疫情說了幾句話，近日來，中共官媒有一個把這次疫情的全部責任壓在湖北省委書記省長以及武漢領導人頭上的趨勢，無論人民日報，還是環球時報，指責地方官員誤事的口氣越來越嚴厲。

其實，這些地方大員們深諳北京政治，他們是隨着習近平的聲調起舞的，習近平一旦說形勢嚴峻，官員要行動，這意味着要找官員的責任。而且，習近平19號那次表態還有一個重點，就是要注意輿論引導，這為公安繼續追謠埋下伏筆，還特彆強調了維穩。

但是，諸多觀察人士都認為，雖然湖北地方官員逃不掉重大責任，但是北京也無法卸掉自己的責任，鑒於中共的政治體制，習近平的獨裁，權力的高度集中，地方上所有重大事情都得層層上報，上報到黨中央國務院，其實就是上報到中共中央政治局常委會，到了常委會，也就只有習近平說話才算數。湖北省委可以向社會隱瞞真情，但不會向習近平瞞報，那樣後果會很嚴重。但是，習近平沒有說話，下面無法動作。

這就解釋了為什麼19號，習近平說了一聲要認真對待武漢肺炎，國務院立即委派專家鍾南山親臨武漢，旋即返回北京，證實人傳人的重大事實。從20號起，從湖北省委省政府，武漢市委市政府，再到北京，再到官媒，整個語氣都變了，這叫做看今上的臉色行事。

武漢的真相從此開始一點一滴披露，確診病例、死亡病例驟然攀升。但是，人們對中共領導人習近平為什麼不能效仿前任胡錦濤，親臨非典第一線廣州視察，去安撫民心還是不太理解，對李克強總理跑到青海慰問醫療人員，說要與武漢肺炎作鬥爭感到好笑。李克強總理恐怕足以掂量青海武漢在對抗武漢肺炎上孰輕孰重，為什麼單單跑去了青海？這是很費解的一件事，有分析指，習近平當政一來，對前任領導人胡溫，江朱，只要民間有大災就親去視察那一套不感興趣，所以滿朝文武都不敢輕舉妄動，李克強按理說出自共青團一路，對胡錦濤的做派了解至深，但是他怎麼能越過習近平，輕舉妄動呢？

武漢肺炎傳染全國，傳到境外，全世界都在看，情形越來越嚴重，習近平春節前夕出席團拜會，觀看文藝演出，外界批評武漢受難，北京歌舞昇平，習近平終於於周六召開常委會，“專門聽取新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作彙報”，已經死了那麼多人，確診的一天比一天多，而且專家提出的數字要比官方公布的大得多得多。習近平才“專門聽取”，千呼萬喚始出來， “皇帝要動真格的了”，習近平強調“面對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的嚴重形勢”，成立應對疫情工作領導小組。

習近平說，“一定要打贏疫情防控阻擊戰”，李克強就是在這種情況下領了“軍令狀”的，大概是“只能贏不能輸”的意思，習近平還要求官員們“堅守崗位，靠前指揮”，“守土有責、守土盡責”。有個閃失，習核心會找他們一個個算賬的，而作為掌握了所有權力的領導人，儘管耽誤了良機，致使疫情嚴重泛濫，仍然高高在上，不會承負任何責任。

對於李克強這個組長，責任重大，26日召開第一次會議，首先決定延長春節假期至2月2日，調整開學時間。