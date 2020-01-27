新型冠狀病毒死亡病例猛增至80 湖北第一位官員死於武漢肺炎

武漢肺炎中國肆虐，26日，北京地鐵空蕩蕩，有一位戴着口罩的女乘客。

根據中國官方最新數字，武漢疫情死亡病例猛增至80，全國確診病例增加769例，達致2744例。另外，武漢市民族宗教事務委員會原主任、正局級官員王獻良，亦因感染新型冠狀病毒去世。在北京，一位九個月女嬰確診感染武漢肺炎。

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在確診和死亡病例中，湖北最多，確診1423例，死亡76例，其中武漢確診698例，死亡63例。黃岡死亡4例，荊門死亡3例，荊州死亡2例，孝感、黃石、宜昌、潛江各1例，官方宣布湖北治癒44例。在中國其他省份，河南、上海、黑龍江、河北死亡病例各1例。

根據財新網報道，在武漢新增死亡病例中，武漢市民宗偉原主任王獻良因感染新型冠狀病毒去世。這是第一位被媒體確認感染武漢肺炎去世的官員，此前湖北省商務廳副廳長黃謀宏被確認感染武漢肺炎。

值得一提的是，北京新增5起武漢肺炎確診病例，其中包含一名9個月大女嬰，成為北京最小的年齡最小確診病例，據報道，這名女嬰是2019新型冠狀病毒的首起嬰兒感染病例，有湖北省的接觸史。

在中國大陸境外，香港確診病例8例，澳門6例，台灣4例。

泰國7例，美國5例，澳大利亞4例，馬來西亞4例，日本4例，新加坡4例，法國3例，韓國3例，越南2例，尼泊爾1例，加拿大1例。