中國

新頭銜組長李克強今赴武漢

圖為武漢肺炎疫情病毒病理圖樣 網絡照片

中國國務院總理李克強27日赴湖北省武漢市。李克強為武漢疫情而去，但官方消息指受中國國家主席習近平委託，並前往考察武漢肺炎疫情。此前媒體關注在雲南訪貧問苦的習近平與西北考察的李克強何時前往武漢。中共當局新成立的“中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組”，李克強擔任小組長。