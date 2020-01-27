新頭銜組長李克強今赴武漢
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中國國務院總理李克強27日赴湖北省武漢市。李克強為武漢疫情而去，但官方消息指受中國國家主席習近平委託，並前往考察武漢肺炎疫情。此前媒體關注在雲南訪貧問苦的習近平與西北考察的李克強何時前往武漢。中共當局新成立的“中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組”，李克強擔任小組長。
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據中央社今天報道，武漢肺炎升溫，李克強受習近平委託赴疫區考察。該報道綜合北京日報網等陸媒消息，受中共總書記習近平委託，中國國務院總理李克強今天赴湖北省武漢市考察武漢肺炎疫情，看望慰問患者和醫護人員。
該報道還引據官媒新華社消息，中共當局新成立的“中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組”昨天首度開會，由政治局常委、國務院總理李克強擔任小組長，副組長為政治局常委王滬寧。
北京日報網表示，受習近平委託，李克強今天赴武漢考察指導疫情防控工作，看望慰問患者和奮戰在一線的醫護人員。
該報道說，源於武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情來勢洶洶，中國國家衛生健康委官網顯示，截至26日24時，國家衛生健康委收到30個省（區、市）累計報告確診病例2744例，現有重症病例461例，累計死亡病例80例，累計治癒出院51例；疑似病例5794例。
此外，累計收到港澳地區通報確診病例：香港特別行政區8例，澳門特別行政區5例。
另外，台灣有4例確診病例，泰國7例，日本3例，韓國3例，美國3例，越南2例，新加坡4例，馬來西亞3例，尼泊爾1例，法國3例，澳洲4例。
中央社說，為防控疫情，中國國務院辦公廳今天通知延長春節假期至2月2日，2月3日起正常上班；各地大專院校、中小學和幼兒園則延後開學。