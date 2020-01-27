日本28日派包機接回在武漢日本人

日本首相安倍晉三27日在眾院預算委員會上表示：為了防止新型冠狀病毒感染的肺炎疫情擴大，將在28日的內閣會議上將其定為“感染症法”上的“指定感染症”。

廣告 繼續瀏覽後續

日本在28日還將利用全日空派遣的包機，接回現駐武漢，並願意回到日本的日本人。

由於冠狀病毒感染肺炎的蔓延，1月23日，武漢市根據《傳染病防治法》實施封鎖疫區的措施,全日空公24日也表示，直至31日的成田飛武漢航班及其返程航班（2月1日的武漢飛成田航班）都將停飛。而此次接日本人回國，是以包機形式從成田機場飛往武漢的。

日本首相安倍晉三在1月26日表示：根據與中國政府協調的情況，將採取派遣專機等所有的方法，讓希望回來的日本人全部回到日本。

日本政府介紹，截至24日，包括遊客在內，有約710名日本人在武漢滯留，現在已經與430人取得了聯繫。

而日本官房長官菅義偉是27日上午的記者會上指出：政府優先研究能夠運輸較多人員的民間包機,如果希望回國的人多，也會考慮活用政府專機。

菅義偉指出：在27日的時點上，共有560名日本人在湖北省滯留。

厚生勞動省26日稱，現已確認從武漢來日本旅遊的40多歲中國男性已感染新型冠狀病毒並出現肺炎癥狀,這是日本國內確認的第四例冠狀病毒肺炎感染患者。該男性現在愛知縣內的醫院住院，雖然發燒但目前病情穩定。

目前日本已經確認在日本境內有4名新型冠狀病毒感染患者，均為來自武漢或去過武漢的中國人，其中一名已經康復出院。

另據報道，2020年1月26日，國務委員兼外長王毅應約同日本外相茂木敏充通電話。

茂木敏充表示，中國政府和人民在習近平主席領導下，為堅決控制新型冠狀病毒疫情蔓延採取積極有力舉措，日方對此表示敬意。遇到困難時傾力相助的朋友才是真朋友。日方願同中方一道，共同應對疫情威脅，向中方提供全方位支持幫助。

茂木希望中方對日本人的回國給予支援並提供信息，王毅對此表示理解。

王毅說，人命重於泰山。中國政府致力於維護中國人民的生命安全和身體健康，也將本着負責任的態度，保障包括日本僑民在內的每一位在華外國人士的安全，及時解決他們的合理關切。