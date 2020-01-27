林鄭滿腹考量敵不過病毒洶湧終宣布禁湖北人入境

林鄭月娥政府一直拒絕對湖北或甚至武漢人“封關”，儘管澳門早已宣布這個決定，直至香港醫護人員揚言要採取工業行動甚至罷工行動，以及有社區居民為了阻止政府在家居附近設置臨時病人收容所而與警方爆發衝突，港府才急忙宣布於27日凌晨開始對來自武漢以及湖北的旅客採取“局部封關”措施。從宣布新的措施到實際執行時間，期間政策“變臉”之急，兩個小時不到，可見決定的倉促以及章法大亂。

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根據港府最新的抗疫措施，從27日凌晨開始，除香港居民外，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士將不獲准入境香港，直至另行通知為止。為便利執行上述措施，各口岸的自助通道，由明日零時零分起只開放供香港居民使用，所有非香港居民均須使用一般入境櫃檯辦理入境手續，旅客辦理入境時間或會延長，呼籲旅客體諒。

林鄭月娥25日從瑞士達沃斯出席經濟論壇回港之後召開記者會，堅決拒絕對大陸“封關”，聲稱貿然截斷所有與大陸往來不適宜、不實際，因為病毒可經其他地方傳播，對於有醫護組織表明，如不回應訴求，考慮有工業行動，林鄭呼籲勿採取激烈對抗行動，“不要動不動就要有激烈行動…我呼籲大家，不要用激烈對抗態度去爭取自己訴求”。

包括主席胡志偉及立法會議員黃碧雲在內的香港民主黨成員，26日下午一同戴上口罩及手持標語，在政府總部外請願，要求林鄭月娥宣布封閉來往大陸及香港的關口，防止疫情在香港擴散。胡志偉擔心香港會成為病毒的擴散中心，促請政府做好防疫措施。

到了26日晚上10時半左右，林鄭政府出現政策大轉彎，甚至還颳了衛生局局長陳肇始一巴掌。陳在當天早上出席電視節目後還理直氣壯表示，完全封關並不可行，至於會否縮短通關時間，她指任何有助預防傳染病的關口措施，都會研究考慮和推出，但先要研究整體操作，以及通關時間有否需要縮短。

早已表明支持封關的港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，歡迎政府禁止湖北省及過去14日到過湖北省的非港人入境的措施，認為有效減少內地疫情最嚴重的湖北省有個案傳入香港，但他相信已經有一定數目的湖北省居民已進入社區，希望香港政府在行政措施方面，跟進已入境的湖北省居民。

澳門政府日前已經宣布類似措施，並開始跟進已入境澳門的湖北省居民，嘗試找出有關人士，找到後政府會安排他們離境返回大陸，或安排他們到隔離營14日。何栢良認為，如香港也有此類措施，效果更好。他又指，若其他內地省市疫情也嚴峻，也要進一步擴大有關措施。香港仍須推進商界配合防疫，市民也不應隨便相信假消息，也顯示政府在防疫文宣不足，應立即成立24小時協調小組，全方位啟動新媒體讓市民接收最新消息。