武漢市長：因春節和疫情，500萬人離開武漢

新型冠狀病毒疫情在過去24小時持續發展，截止周一中國確診病例2823例，死亡人數增至81人，疑似病患感染者近6000人，中國官方宣布延長春節假期以控制疫情傳播，世衛組織總幹事周一前往北京。周日武漢市長表示，因春節和疫情關係，目前有500萬人離開了武漢。

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據法新社報道，在過去24小時內，中國官方公布的新增病例近千人，可疑感染人數翻了一番，達到近6000人，死亡增加24人，死亡病例均發生在疫情中心湖北省，封城措施涉及湖北5600萬人。

周一，武漢仍然籠罩在封城的死寂中，街道禁止所有不必要車輛通行，法新社記者在距離武漢市中心15公里的地方看到，警察設立了路障，監控車輛，檢測車上人員的身份和體溫。在武漢被封城的第四天，中國國務院總理李克強前往該市，媒體報道可見他身着一席藍色防護衣、面帶口罩出現在武漢一所醫院內，鼓舞士氣，慰問病患和醫護人員，報道指，這是疫情爆發以來首位中央高官前往武漢。在當局新成立的應對新冠病毒感染肺炎疫情工作領導小組中，李克強出任組長。

官方周日宣布延長農曆新年假期，由七天至十天，到2月2日。該措施旨在推遲假期後數億計返崗農民工的流動，以降低病毒傳播風險。

武漢市長：500萬人離開了武漢

武漢市長周先旺在周日的新聞發布會表示，確診病例或再增加1000例左右，因春節和疫情關係，目前有500萬人離開了武漢。仍然有900萬人留在城裡。

該數字或進一步增加人們對疫情擴大的擔憂，尤其是中國衛生官員表示，新型冠狀病毒可以在未出現癥狀前傳播。這無疑增加了阻止疫情的難度。

世衛組織總幹事譚德塞（Ghebrebyesus）周一前往北京，他在推特表示，他將會晤政府官員及衛生專家，了解最新疫情，並加強與中國的合作，進一步提供防疫措施。世衛組織上周沒有將武漢肺炎疫情列入國際關注突發公共衛生事件。

中國大陸以外疫情

疫情在中國大陸以外也呈擴散之勢，據法新社周一上午北京電稿消息，香港共登記確診病例6例，澳門5例，台灣3例，泰國5例，美國5例，澳大利亞4例，馬來西亞4例，新加坡4例，法國3例，日本3例，韓國3例，越南2例，尼泊爾1例，加拿大一例疑似病例。

美國、法國、日本等多國已宣布本周撤出被困武漢本國僑民的安排。美國駐武漢使館宣布預期周二撤僑，法國衛生部長也表示將對在武漢的法國僑民“直接空運撤返”，並將對撤回的僑民進行14天觀察隔離。