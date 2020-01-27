武漢疫情前景? 港專家稱4萬人感染年中減退 英專家稱14天內將突破25萬

中國武漢肺炎疫情前景據研究專家預計，武漢新冠狀病毒的感染人數將在14天內超過25萬，而且病毒將在北上廣等大型城市出現爆發。香港大學醫學院院長梁卓偉27日說，據研究模型分析，目前新型冠狀病毒疫情每6.2日會倍增，預估武漢市已有4.4萬人感染，整體疫情會在4、5月“見頂”。

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據美國之音報道說，專家指武漢病毒感染人數14天內將突破25萬。

該報道指研究專家預計，武漢新冠狀病毒的感染人數將在14天內超過25萬，而且病毒將在北上廣等大型城市出現爆發。

武漢疫情爆發後，英國蘭卡斯特大學、英國格拉斯哥大學病毒研究中心（University of Glasgow Centre for Virus Research）和美國佛羅里達大學的四位傳染病生物學家對疫情進行了密切追蹤，並利用專業模型和現有數據對疫情及蔓延情況進行了分析，在1月23日公布了《2019新冠狀病毒：流行病學參數的早期估計和疫情預估》的研究報告。

據報告指出，新型冠狀病毒的基本繁殖數（????????0）要顯著大於一，目前在3.6和4.0之間。這表明病毒傳播的控制率必須在72%和75%之間，才能終止病毒傳染的增加；報告估計，武漢地區新冠病毒的傳染目前只有5.1%被發現，城市社區中存在大量未被發現的病毒傳染。

該報道引據報告預計，“如果（病毒）控制或傳播沒有發生改變，我們預計中國其它城市會進一步出現病毒的爆發，而且病毒將會更加迅速地繼續向海外地區輸出。我們的模型預計未來14天內（2020年2月4日），武漢的病毒傳染人口將超過25萬人。我們預計中國會出現最大規模的病毒爆發的其它城市是上海、北京、廣州、重慶和成都。我們還預計，到2020年2月4日，最可能通過航空旅行而輸入病毒傳染的國家或特別行政區是泰國、日本、台灣、香港與韓國”。

報道說，報告並對湖北省採取的封城措施進行了分析，認為這些措施很難有效控制病毒的傳播。報告指出，“我們的模型顯示，進出武漢市所採取的旅行限制措施不太可能有效終止（病毒）在中國各地的傳播；到2月4日，旅行如果有效減少99%，武漢以外的疫情規模可能僅僅能減少24.9%”。

據中央社今天報道說，香港大醫學院：武漢肺炎逾4萬人感染，年中減退。

該報道引據港媒消息，香港大學醫學院院長梁卓偉今天說，根據研究模型分析，目前新型冠狀病毒疫情每6.2日會倍增，預估武漢市已有4.4萬人感染，整體疫情會在4、5月“見頂”，至6、7月慢慢減退。

該消息綜合香港電台、星島日報報道，港大醫學院27日下午舉行記者會說明新型肺炎最新疫情，梁卓偉在會中作以上估算。香港大學醫學院院長梁卓偉說，截至大年初一（25日），估算武漢應有不少於2.5萬人確診，加上仍處於潛伏期、未發病的個案，預料武漢已有4.4萬人感染。而病毒的基本繁殖率為2.13，代表疫情每6.2日就會倍增。

據梁卓偉表示，武漢是華中地區主要交通樞紐，估計部分遭感染人士早在大年初一前經各交通工具前往其他省市，最少有18宗個案已進入青島，最高有318宗已進入重慶。他認為，武漢確診人數將在未來日子繼續上升，不敢說早前的封關措施沒有效用，但隨着部分個案較早前已輸出至其他省市，有關地區疫情將出現大變化，未來幾周會持續出現確診個案。

梁卓偉預計，疫情將會在4、5月陸續在重慶、北京、上海、廣州及深圳“見頂”。其中，重慶與武漢交通連接最頻繁，出入境人流最多，將較其他省市早一至兩周達至頂峰，至6、7月疫情將慢慢減退。

據香港大學醫學院院長梁卓偉表示，會將研究結果發給世界衛生組織（WHO）、中國國家疾控中心和香港特區政府參考。