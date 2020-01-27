武漢肺炎或希望曙光 美國研發醫治疫苗3月後可試臨床

美國國家衛生研究院（NIH）新成立的疫苗研究團體計畫在3個月後，針對具潛力的疫苗展開人體試驗。世界衛生組織稍早前表示，這次的新型冠狀病毒與嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）屬於同一冠狀病毒家族，正式命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

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據聯合新聞網今天報道說，武漢肺炎或有希望？美國研究疫苗，計畫3個月後展開人體試驗。

中國武漢肺炎疫情殃及全球，據《路透社》消息，美國國家衛生研究院（NIH）已成立新的疫苗研究團體，計畫在3個月後針對具潛力的疫苗展開人體試驗，找出武漢肺炎的因應之道。該消息說，美國國家衛生研究院轄下的國立過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）表示，從基因排序到初步人體試驗，最快要3個月。

報道稱，根據資料，武漢肺炎的病因來自於一種全新冠狀病毒，中國已分離出病毒株並提供基因序列資訊，讓各國的科研團隊能即刻着手研發疫苗。世界衛生組織稍早前表示，這次的新型冠狀病毒與嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）屬於同一冠狀病毒家族，正式命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

該報道稱，因此，過去對抗SARS疫情的經驗或許能做為借鏡，助美國團隊更快研發出疫苗。