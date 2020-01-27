武漢肺炎源頭撲朔迷離 秘密研究說尚無證據 專家指病毒侵蝕共產黨

中國武漢肺炎疫情迅速蔓延，持續擴散到香港、台灣、周邊國家與歐美等地，習近平破天荒大年初一召開緊急會議，表示疫情「嚴峻」。美國開始撤僑，北京也打響“首都保衛戰”，但與此同時，卻傳出新型冠狀病毒的源頭可能是位於武漢的P4生化實驗室? 究竟病毒從何而來? 武漢肺炎會否會危及中共政權？美國之音採訪香港時事評論員、《炎黃解毒》作者潘東凱，指P4生化實驗室源頭說法尚無證據，並且武漢肺炎侵蝕中共政權的病毒。

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據美國之音今天報道，武漢肺炎危及中共政權的病毒？美國之音《香港風雲》採訪熟稔中共歷史的香港時事評論員、《炎黃解毒》作者潘東凱指出，疫情失控，誰要負最大責任？應該是中央政府。因為在集權體制裡面，地方政府在突發事件面前不敢擅自作主張。尤其是習近平主席上台以來，個人獨裁的體制越來越變本加厲。所以，先且不說道德的批判，在這個體制下，會拖慢應變的程序，降低政府的效率。地方政府怕中央會怪罪，所以這是中央政府處理手法的問題。

就病毒可能來自武漢生物實驗室? 潘東凱指出，中共似乎在發動一場訊息戰和輿論戰，一方面淡化疫情，另一方面又轉移焦點，似乎有意模糊病毒的真實來源，您對此的觀察是什麼？

據潘東凱指出，我先講明，我們現在什麼證據都沒有，我們就先把已有的事實放在前面。事實是，中共有一些研究人員曾經在加拿大把一些加拿大研究得到的非常危險的病毒用不法的手段寄到中國去，這是去年發生的事情。另外一點，武漢這個實驗所不光是民用的，不光是防禦疫情，它也培養或者研究一些新產生的病毒，而且這個病毒是可以軍用的。問題是，這方面再進一步的資料不多。

據潘東凱說，以我們對大陸的理解，全中國的大城市都吃野味也不是什麼秘密了，不光是武漢一個地方吃野味，為什麼這些野味可以產生這麼大的殺傷力？我們擔心的就是，在武漢這個城市裡面存在這樣一個實驗室，這是非常重要的一點。

據潘東凱指出，另外，我們現在沒有透明度，但我們有合理的懷疑。合理的懷疑是什麼？就是按照中共的做法，如果是吃蝙蝠這類這麼難堪的事情，那照理會家醜不宜外揚，但現在它故意不去封鎖這些吃野味和野味市場的視頻。我就擔心這是故意誤導，讓我們不把注意力放在實驗室那邊。

據美國之音提問，疫情可能危及中共政權穩定？據潘東凱指出，有人認為這個（疫情）可以直接對中共造成大的存在危機，我不以為然。因為我覺得中共的生命力是非常頑強的。現在只是他們在研究病毒的過程裡面有些過失，但應該不會影響到中共的存在以及威脅它的安全。但問題是，中共的威信，以及國際社會對它的信心，應該是（會因此受到）很大的破壞。也就是，如果它不改善透明度，不把病毒的源頭或者這個實驗室真正的具體運作情況對國際社會公布，這會破壞中共跟外部的關係。不是說這個政權會因這次的事情倒台，問題是，這還是會影響中共的對外關係，所以就會慢慢地、一步步地對它以後立足於國際社會造成一點麻煩。