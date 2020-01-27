武漢肺炎疫情倆月多 市長說話了

武漢肺炎疫情全球擴散與警戒，中國官方媒體罕見由中央電視台專訪武漢市長周先旺，檢討武漢疫情與當地應對情況。武漢市市長周先旺今天說，人類和城市發展史上都沒有“封城”措施，只要有利於新型肺炎的控制，即使承擔什麼責任都可以，武漢市委書記馬國強和他都願意“革職以謝天下”。該報道指央視直播專訪。中共政法委以及中央官員曾警告嚴辦隱瞞遲報疫情官員。

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據中央社今天報道說，武漢市長坦承疫情披露不及時：願革職以謝天下。武漢市長周先旺坦承各方對武漢資訊的披露是不滿意，但他希望大家能夠“理解”。

中央社消息說，針對外界批評武漢疫情資訊披露不及時，周先旺坦承各方對武漢資訊的披露是不滿意的，“我們既有披露不及時的一面，也有我們利用很多有效資訊來完善我們的工作不到位的一面”。他說，“披露的不及時，這一點大家要理解，因為它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，它必須依法披露。作為地方政府，我獲得這個資訊以後，授權以後，我才能披露，所以這一點在當時有很多不理解”。

中央社說，周先旺27日下午接受官媒央視新聞直播專訪，作以上表示。在專訪中，央視記者董倩表示直播間已經消毒，所以她沒戴口罩，但周先旺仍堅持全程戴口罩，他聲稱“要帶頭按照專家的要求來進行必要的這種防控”。

針對武漢爆發新型肺炎疫情，又率先宣布封城，周先旺說，一個超過千萬人口的城市採取封城，他們說在人類史上沒有，在人類的城市發展史上也沒有，但是面對今天疫情的威脅，“我們把這個門關了，有可能把疾病阻斷了，但是在歷史上我們都會留下罵名”。他說，“我們認為只要有利於疾病的控制，只要有利於人類生命安全，馬國強（武漢市委書記）說我們承擔什麼責任都可以，因為關門，人民群眾對我們有意見，我們革職以謝天下，只要把疫情控制好，我們都願意”。

據周先旺說，因為武漢是病毒性肺炎的疫源區，把疫源區管控好，就可以阻斷它的繼續傳播。傳染病的控制首先是控制傳染源，“武漢人少出去，在這個時候，就是對全國的貢獻，就是對人類的貢獻”。周先旺聲稱做出關閉離漢通道的決定後，得到武漢市民的理解，更產生很好的效果，就是武漢人外出的大幅度下降；“在阻斷傳染源上，這個效果是非常明顯的”。

該報道說，當被問及恐慌如何平息，他說，“恐慌是我們不知道、無形的壓力，現在大家看得清楚，感染那是個什麼狀況，感染目前是一種什麼樣的外部威脅，我覺得現在的問題不是恐懼了，因為明了了，如果說不有效面對，不斬斷傳染源、不控制傳播途徑，你就要被傳染，大家清楚以後就不是恐懼了，而是怎麼把這種工作做好的責任和壓力了”。針對武漢醫療資源傳出緊缺，周先旺說，面對這種突如其來的疫情，大家壓力都很大。特別是醫療資源，武漢市也是全國特別重要的醫學中心，在這方面能力好於很多城市，但是面對一下突如其來的這麼大的傳染病的資源的需求，就“捉襟見肘”了，所以各方面的矛盾就充分暴露了。

中央社引據央視新聞官方微博說法，武漢官方原本並非安排周先旺接受央視專訪，但“臨時換人”由他上陣。對此，周先旺說：“他們怕我說不清，我說我去吧，如果說我工作不到位，就全部展示出來。”周先旺最後還給自己接受專訪的表現打了80分。