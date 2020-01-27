武漢肺炎：地方官員“無能”口罩戴反 網民譴責

武漢新型冠狀病毒疫情擴散，到周一為止中國官方消息顯示已經造成至少81人死亡，2700多人被感染，而湖北省長等官員在當地時間周日新聞發布會上對於生產口罩數量以及口罩戴反等系列錯誤受中國網民譴責和激烈反彈。

廣告 繼續瀏覽後續

中國湖北省政府1月26日周日召開有關疫情防控新聞發布會。湖北省長王曉東、省委秘書長別必雄、武漢市長周先旺出席了發布會，坐在主席台上。而湖北省長王曉東違反在公共場所戴口罩的強制性規定，他不戴口罩，而省委秘書長別必雄戴錯了，把鼻子都露出來了；武漢市長周先旺卻戴反了，引起中國網民發譴責。網民指責如果就連中國政府官員都不知道如何正確佩戴口罩做表率，如何讓普通人遵守緊急規定呢？中國網民批評中國官員不負責任。

此前已經出現新型冠狀病毒疫情的情況下，武漢市長繼續為慶祝中國春節組織4萬家庭聚餐，備受民間輿論批評。

在本次的新聞發布會上，湖北省長王曉東在介紹醫用口罩時，剛開始說湖北省生產醫用口罩有“一定優勢”，湖北省仙桃市年生產108億隻；過了一會下面遞上來小紙條，他隨即改口說，剛才說的是口誤，是18億隻；放下紙條，他又讀稿件時，再次改口說是生產108萬隻，是萬隻不是億隻。這引爆網民，到目前為止批評的跟帖已高達6億8千2百萬。

法新社指出，中國政府控制網絡，非常罕見中國五毛沒有刪除此次中國網民的批評跟帖。