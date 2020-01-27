武漢肺炎: 世衛組織總幹事在北京談什麼

世界衛生組織秘書長譚德塞今天在北京，商討如何遏阻武漢肺炎疫情蔓延。疫情顯示，世界衛生組織並沒有在疫情爆發第一時間被告知，也沒有在疫情嚴重擴散後作出反應。世衛組織召開緊急委員會會議，否決全球災難應急。世衛組織在北京如何涉及台灣問題，也引發關注。

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據法新社消息說，武漢肺炎蔓延，世衛總幹事飛北京急商對策。2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）已造成全球超過2000人感染，56人喪命，但絕大多數的病例與因病去世者都在中國。

據世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特上寫道：「我在前往北京途中，準備與協助因應這波冠狀病毒疫情的當局和衛生專家會面。」譚德塞「我的世衛同仁和我想要了解最新發展，並強化我們與中國的合作關係，以進一步防範這波疫情。」

據世衛組織公布最新資料，顯示共有2014起病例，幾乎都在中國。

譚德塞上周在國際專家緊急委員會建議下，未將武漢肺炎認定為「國際關注公共衛生緊急事件」。法新社說，世衛組織倘若宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，將促使各國加強公衛措施，提供更多資源進行防疫，也可能伴隨着一些貿易及旅遊相關建議。