武漢肺炎: 專家指無癥狀傳染更致疫情控制難

武漢肺炎疫情持續蔓延，專家說，這種新型冠狀病毒的特點是它可以在被感染者未出現任何癥狀之前把病毒傳染給他人。據BBC引述中國專家表示，武漢肺炎的潛伏期為4-10天，平均為7天。但最長潛伏期可長達2周，即14天。這種無癥狀傳播也為診斷和控制疫情的擴散增添了難度。

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據bbc報道說，武漢肺炎：無癥狀傳播恐增加疫情控制難度。無癥狀傳播，也就是說，沒有癥狀的人可能不知道自己已經感染了病毒，但卻能把病毒傳染給別人。

據BBC健康與科學事務記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）表示，這是人們對這一新病毒了解的一個重大發展。同時，他說，這也使中國當局阻止那些“無癥狀傳播者”的工作更難。而過去的薩斯（也稱沙士或非典，SARS）以及埃博拉都是在癥狀出現後才具有傳染性。因此，控制疫情也相對容易些。

該報道說，中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉周日（26日）在國新辦發布會上承認，“疫情傳播速度比較快，病毒傳播力有所增強”。他還說 “現在疫情進入一個比較嚴重、複雜時期。”

與此同時，英國帝國理工的科學家說，要阻斷60%以上的傳播率才能比較有效地控制疫情。而目前看來，恐怕比較困難。倫敦帝國理工MRC全球傳染病中心的研究人員還通過計算估計，每個感染者還將會把這種病毒傳染給兩個或三個人。

周六（1月25日），多家中國媒體報道從即日起全國旅行團隊游全部暫停，北京從1月27日起暫停包括出境游在內的所有旅遊團隊業務和機票加酒店服務。

該報道說，世界衛生組織（WHO）本周選擇暫不將這次疫情定性為“國際緊急事態”，部分原因是由於目前中國境外確診案例仍為較低水平。但WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，未來疫情仍可能會發展成國際緊急事態。