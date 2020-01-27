武漢通訊: 疫情下的人告知

中國微信充斥武漢肺炎疫情的消息文章，既有警告疫情嚴重，不可掉以輕心，也有安撫，告訴很多感染者已經被治療痊癒。一篇冠以疫區武漢人的通訊小文，則嚴肅告訴疫情仍然嚴重，疫情擴散危險不可輕視，並說武漢疫情是中華民族又一個最危險的時刻。

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據微信上今天傳播的文章說這是在武漢的朋友寫的：大家好，我是武漢人，在疫區中心，我非常嚴肅地告訴大家，千萬不要低估新型冠狀病毒的傳播能力和危害。毫不誇張地說，這開始成為一場國難，中華民族又到了最危險的時候。我們這時候不要恐慌，但要嚴正面對，這樣才能避免發展為浩劫。

據該文章說，關鍵點主要有三條：1.在家嚴格隔離是最安全的，避免一切非保障自身及他人生命安全的外出，也不要讓別人到你家來。不得已與人接觸時都要做好防護。非重要工作崗位的，嚴格隔離，一家派一個身體好、防範意識強的人，隔幾天出去買一次菜就夠了。

2.買菜時戴好外科口罩，N95口罩請自覺留給醫護人員，他們是我們度過危機的希望，一定要保護好他們！因為病毒可能通過眼膜傳播，護目鏡最好戴上，最好用游泳眼鏡。護目鏡留給醫護。買菜時注意保持距離，減少接觸。菜、外套、鞋子上可能沾有病毒飛沫，回家後要先消毒，比如通風晾曬，或紫外線臭氧。洗手洗臉洗頭，再和家人接觸。

3.出現輕微癥狀不要恐慌，你很可能只是普通感冒，或僅僅只是緊張引起的軀體化癥狀。在家自行觀察、處理，推薦通過微醫等網站網絡就診。非急症、重症千萬慎去醫院，因為醫院可能已經爆滿，恐慌的人群夾雜着真實的感染者，長時間地聚集、排隊，交換單據，導致交叉感染髮生概率相當高，沒病都會染上病。現在交叉感染的危險已經遠遠超過了自然傳染。而且恐慌導致的醫院人潮會耗盡醫療資源，拖垮醫生，對控制疫情會是災難性的。保護好醫療系統就是保護我們自己！一定要讓大家都知道這一點！記住，在家嚴格隔離是最安全的，要放心，不要恐慌！

該文章說，以上三點是個人認為目前預防疫情演變為浩劫最重要的三點。請讓儘可能多的人知道！

該文章還說，此外，此病目前無特效藥，到了醫院也只能咳嗽治咳嗽，發燒退燒，能不能扛過去，全靠自身免疫力。所以提高自身免疫非常重要。現在全國各地都資源緊張，不要將希望寄託在外界，我們要立足於依靠自身免疫力來渡過難關，不給國家添亂。以前是國家保護我們，現在是我們要保護好這個國家！

為提高免疫力，每天要做好：1.保證營養充分。2.好好休息不熬夜。3.保持鍛煉。4.多喝水。5.注意保暖。6.維護好心情，坦然面對，坦然接納，多深呼吸釋放情緒。等等

還要保持其它健康生活方式，如：1.家中每天開窗透氣。2.有條件曬曬太陽。3.多呼吸新鮮空氣。4.少用電梯多爬樓，樓梯間也要通風。5.勤洗手。摸口、鼻、眼前要洗手。等等。多關注官方防護建議。

要力所能及地支援困難的地方，比如資源短缺的醫院，保護好他們，他們才能保護好我們身邊的人，才是對我們最好的保護！

該文章警告，非冠肺炎擴散能力極強，疫情比預料的要嚴重很多，而且潛伏期較長，對病毒研究還不夠清楚，病毒存在變異風險。所以絕對不要掉以輕心，絕對不要不當回事。現在武漢很多人都對當初輕視它，追悔莫及、悔之晚矣！

該文章籲請擴散這篇須知，讓更多人看到！