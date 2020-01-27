法國專家：將返回的僑民會被隔離

法國國內新聞台1月27日專訪了巴黎比莎(l’Hôpital Bichat 又譯“巴紮特”)傳染病科主任亞茲丹·亞茲丹帕納（Yazdan Yazdanpanah）。他對法國記者表示，武漢滯留的法國僑民約800人，撤僑後一定要對這些人實行必要的隔離監測，因醫務人員還沒有搞清楚，無癥狀的情況下是否會傳播疾病。

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亞茲丹帕納同時兼任法國國家健康與醫學研究院（Inserm）傳染病研究所所長、世界衛生組織專家。記者向他提了四個問題。

問：法國確診三名新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）中的兩名患者在比莎醫院隔離治療，目前患者狀況怎麼樣？

答：他們倆都很好，沒有出現特殊情況，我們密切跟蹤。我們還需等待整體的好轉，目前狀況很好，我現在還不能讓他們出院，即便給他們治癒了，我們還需隔離觀察，以防存有傳播的可能。我們希望他們身體好起來，並最終能夠康復。

問：滯留在中國武漢的大約有800法國僑民，他們將如何返回法國？會不會讓這些返回的人都去醫院？

答：千萬不能讓這些返回的法國僑民住進醫院裡，他們身體狀況很好，又沒有病症。我們初步的想法是把他們隔離起來，因不出現癥狀的情況下也可能攜帶者病毒。隔離他們的意思是禁止與讓他們與其他人見面。

問：2003年，薩斯死了近800人，新冠狀病毒比薩斯更容易傳播，但後者卻沒有那麼危險。至今您還是這麼看嗎？

答：儘管每天都會出現新的情況，至今我還是這麼看。要是舉例來說，在沒有預先保護措施的情況下，一個薩斯的病患可傳播2人；2800名新冠狀病毒患者死了80多人，傳染的比例是1：2.5或1：3。如果這樣推算的話，薩斯的死亡率是10%；新冠狀病毒的死亡率就低於3%。

問：至於兒童，有什麼特殊性嗎？

答：被感染的兒童很少，我們目前也搞不清楚為什麼。最重要的是要知道，沒有癥狀的人是否會傳播其他人。當年的薩斯不是這種情況。我認為，新冠狀病毒也不存在這種情況，但我們還是希望謹慎行事，還要繼續探究。但要再次提醒的是，出現癥狀的人一定不能自己擅自去看醫生或去醫院就診，一定要先撥打15(SAMU)急救電話。