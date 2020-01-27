特朗普：必要時美方給予中國幫助 應對疫情

美國疾病管制暨預防中心表示，美國目前共有5起武漢肺炎確診病例，正考慮擴大對中國旅客的機場篩檢。關於疫情，美國總統特朗普27日早推文說，已向中國表達願提供必要協助。

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）1月27日召開電話記者會表示，截至目前為止，全美2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎病例共5起。其中華盛頓州、芝加哥與亞利桑那州各出現一例、加州則有2例確診，所有病例都來自武漢。

CDC疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，目前全美26州共有110個病例正在監測中。但她也重申，武漢肺炎目前對美國公眾的直接風險很低，美國境內尚未在社區傳播。

梅森尼爾也指出，正在考慮在未來數天擴大機場篩檢措施。目前全美僅亞特蘭大、芝加哥、舊金山、洛杉磯與紐約肯尼迪5大國際機場針對來自武漢的旅客進行篩檢。

對於武漢肺炎的蔓延，特朗普1月27日上午透過推特指出，與中國保持密切聯繫，目前美國境內僅有數起病例，但會密切監控。他也表示，已經向中國與中國國家主席習近平表達願意提供必要協助的意願，“我們的專家極為優秀”。

美國國務院領事事務局則在官網表示，國務院預計28日將有一架專機從武漢天河國際機場起飛，撤離仍在武漢的美國總領事館人員與美國公民。