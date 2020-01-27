王丹：武漢瘟疫最大的責任人是習近平

武漢肺炎疫情持續擴散，1月25日，習近平主持召開中共中央政治局常委會，研究新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。大陸異議人士王丹撰文“自由亞洲”網站表示：“武漢瘟疫最大的責任人是習近平”。

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王丹的文章認為：這次中國爆發武漢肺炎，疫情不斷擴大，已經造成了生命和財產的重大損失。追究其中責任，當然可以有很多面向可以討論，例如舉國體制的問題，例如地方官員瞞報的問題，甚至也有大災中呈現出的人性等等問題，但是我認為，未來真正開始問責的時候，我們應當知道，最大的責任人就是中共總書記習近平。

即使連古代的封建王朝時期，遇到大的瘟疫蔓延，皇帝都要下罪己詔表示一下。而現在疫情已經是全中國的疫情，要承擔責任的，當然就是中國的國家領導人。這自然非習近平莫屬。這是一個非常簡單明確的常識，習近平沒有任何理由為自己推脫。

王丹指出：習近平為了大權獨攬，2012年上任以後，就逐漸建立和鞏固了個人獨裁的體制，任何大事如果沒有習近平的拍板決定，就無法全面動員。此次武漢疫情爆發，就是在習近平做了批示之後，有關當局才敢披露部分的真相的。這樣的一個體制，是習近平一手造成的，而正是這樣的一個獨裁體制，導致了整個政府管制系統的怠惰，推諉責任和不敢作為。如果說，這次疫情的擴散，很大程度上是體制的問題的話，那麼強化了這個體制的人，就是習近平本人，當然要承擔最大的責任。

從疫情開始出現到全面爆發，作為最高領導人，習近平的表現完全不合格。他並沒有在第一時間就關注並緊急處理武漢肺炎的問題，自己還跑去旅遊勝地昆明度假式考察；疫情已經擴散以後，他不僅沒有啟動緊急處理機制，相反還在全國人民的罵聲中繼續舉辦春節團拜會，喜氣洋洋地誇耀他的中國夢，對於正在劫難中的武漢人民隻字不提，這樣的冷漠當然會影響到各級政府的處置態度。

作為獨裁體制的掌門人，習近平擔任各個掌握實權的小組的組長，唯獨在緊急成立的疫情處理的問題上，他推卸責任，讓李克強擔任組長，至今也不肯去疫區安撫人心。作為一個國家的最高領導人，權力他要一把抓，責任卻推給旁人；在重大災難面前，不敢到第一線督促工作，這樣的行為已經是瀆職。