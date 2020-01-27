【直播間】撤僑 口罩 感染者:法國如何面對新型冠狀病毒

截至巴黎時間1月27日14點，中國官方統計新型冠狀病毒感染人數2835人，死亡81人，疫情可能繼續惡化。當天法國歐塞爾青年會足球俱樂部宣布，召回在華工作的俱樂部成員及其家屬，主要涉及安徽的蚌埠和錦山兩個城市，28日抵達法國；更大規模的系統撤僑也在醞釀當中。點擊以下視頻了解法國如何面對新型冠狀病毒。

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法國政府宣布，本周之內將撤離主要在武漢的法國公民，返回巴黎後首先進行為期14天的隔離觀察。本次法國撤僑人數預計有數百人，但衛生部長表示，部分在華法國公民出於種種原因，不想回國。

目前巴黎和武漢之間的直飛航班已經被取消，其中法航對武漢的直飛航班暫停至2月2日。1月26日法國健康部在尤其是巴黎戴高樂機場設置了醫護隊，為旅客提供信息，必要時提供醫療幫助，但一些在中國生活的法國公民返回巴黎後表示，驚訝於巴黎機場沒有系統性排查，也不知道自己是否已經攜帶病毒，處於潛伏期。

法國在1月25日證實出現歐洲首例冠狀病毒感染情況，截至目前感染人數3人，其中兩人是來自中國的一對遊客，曾前往武漢，來到法國之後並未立即出現癥狀，已被巴黎18區醫院接收治療。 波爾多的感染者的中國原籍在武漢，波爾多醫院並未給予特殊藥物治療，僅用撲熱息痛緩解其發燒癥狀。

法國衛生部長1月26日表示，藥店出現緊缺的藍色普通醫療口罩只能防止感染者傳染他人，並不能防止健康人群被傳染，因此“不建議沒有出現呼吸道癥狀的人群佩戴口罩”，但新型冠狀病毒潛伏期最長14天，潛伏期的患者雖然沒有癥狀，但具有傳染性。衛生部長並未提及如何防止此類患者擴散病毒。