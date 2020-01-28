美專家模型推斷: 冠狀病毒年半殺6500萬人 去年10月就假設爆疫情形料6個月傳遍全球

中國武漢新型冠狀病毒感染肺炎傳染勢頭令各國關注國際面對疫症的應對能力。美國有專家去年10月曾通過傳染病模型，假設冠狀病毒一旦有小規模爆發便將傳播迅速，可於18月內間奪去6500萬人性命，該個模型最近再引起關注。有份參與該次模擬的專家稱，模型旨在揭示疫症不單對公共衛生的影響，還會造成經濟及社會打擊，全球公營及私營機構需加強合作應對。

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據香港明報報道說，美國專家模型推斷：冠狀病毒年半殺6500萬人，美國專家去年10月假設爆疫情形並料6個月傳遍全球。

該報道指出，中國武漢新型冠狀病毒感染肺炎傳染勢頭令各國關注國際面對疫症的應對能力。美國有專家去年10月曾通過傳染病模型，假設冠狀病毒一旦有小規模爆發便將傳播迅速，可於18月內間奪去6500萬人性命，該個模型最近再引起關注。有份參與該次模擬的專家稱，模型旨在揭示疫症不單對公共衛生的影響，還會造成經濟及社會打擊，全球公營及私營機構需加強合作應對。

據約翰霍普金斯衛生安全中心專長內科與急診的資深研究員托納（Eric Toner）上周五說：“我一直相信，最有可能引發新一場大爆發的病毒就是冠狀病毒。”

該報道稱，約翰霍普金斯衛生安全中心去年10月跟蓋茨基金及世界經濟論壇合作，模擬疫症流行演練，托納亦有份參與。在名為Event 201的演練中，有15名政府、商界及公共衛生領袖參與，演練在疫症流行下如何在不同政策選項中作決定。該模型假設一種名為CAPS的冠狀病毒，比SARS致命，又如感冒輕易傳播，卻未開發出疫苗，能迅速傳播促成全球大流行。據演練結果，該病毒只消6個月就能傳遍全球；18

Event 201的演練推算，疫症引發停航，旅遊預訂率減少了45％；社交網絡上流傳不實資訊、虛假消息；與此同時還引發全球金融危機，各地股市暴跌兩成至四成，世界生產總值萎縮11％。

該報道稱，據托納表示，當政府和私企不能充分應對大流行，便得邁向國際合作，也要考慮如何在全球層面上生產疫苗並分配給人們。他說，城市愈來愈擠迫， 人們入侵原為野生動物的空間，成為病的溫牀，“我們正處身疫症時代”。托納未完成深入研究武漢肺炎：“我們尚不知道是怎樣蔓延的。初步印象是，它比SARS顯著溫和，那令人安心。惟另一方面，它可能比SARS更易傳播。”

據托納稱世衛拒定性“緊急事件”犯錯。

明報的報道稱，世衛上周四以中國境外病例尚少為由，否決宣布武漢肺炎為“國際公共衛生緊急事件”。托納認為，世衛可能犯了錯誤。曾任世界衛生組織承包商的環球事務分析家博丘爾基夫（Michael Bociurkiw）昨天亦在CNN網站撰文稱，世衛需採取快速行動，藉著宣布“國際公共衛生緊急事件”才能促進各國協調抗疫、加強監控，並且催迫各政府行動。