美律師開腔: 孟晚舟案無關加拿大主權

代表美方的加拿大檢方律師告訴孟晚舟引渡案審理法庭，維護加拿大主權不是該法庭的職責。這直接挑戰了孟晚舟辯護律師的主張。

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據英國金融時報報道說，代表美方的律師稱孟晚舟案無關加拿大主權。代表美方的律師告訴正在審理孟晚舟引渡案的加拿大法庭，維護加拿大主權不是該法庭的職責。身為中國電信設備公司華為的首席財務官，孟晚舟受到與違反美國對伊朗制裁相關的欺詐指控。

金融時報稍早的報道指出，上述言論直接挑戰了孟晚舟方的辯護主張，辯方稱美國政府針對這位華為高管的訴訟應被駁回，因為加拿大不應被要求執行美國的國家安全目標。

但代表美方的加拿大檢方律師羅伯特•弗雷特(Robert Frater)在開庭辯論中對不列顛哥倫比亞省最高法院法官希瑟•霍姆斯(Heather Holmes)表示，美國政府訴孟晚舟一案的本質是欺詐。弗雷特說：“為了獲得銀行服務而向銀行撒謊，並有造成經濟損害的風險，這是欺詐。”他指的是2013年孟晚舟與總部位於英國的滙豐(HSBC)的高管在香港舉行的一次會議，據稱孟晚舟當時沒有如實陳述華為與在伊朗運營的一家子公司的關係。他補充說：“欺詐才是本案的核心。”

報道稱，弗雷特表示，法庭必須考量所有欺詐相關證據。他說：“您的職責不是……捍衛加拿大主權。這是行政部門應考慮的問題。您的職責不是考慮管轄權問題，這同樣是行政部門的事。” 該報道說，他的陳詞挑戰了辯方團隊的主張。辯方稱孟晚舟即華為創始人之女不應被引渡，因為這些欺詐罪名是不屬實的，而且本案實際上與唐納德•特朗普(Donald Trump)的外交政策有關。

該報道稱，2018年12月孟晚舟被拘留時，立即在加拿大和中國之間引發了一場危機，這也是特朗普政府為打擊華為在5G領域日益增強的主導地位而作出的全球努力中最具爭議的事件。美國當局稱北京方面可以使用華為設備在西方進行間諜活動。

據弗雷特表示，孟晚舟涉嫌的不實陳述是本案關鍵，因為滙豐是基於這些陳述做出決定的。他指出當時滙豐正受美國暫緩起訴協議(DPA)的約束，因而會擔心與在伊朗運營的公司打交道。該行因幫助洗錢和違反制裁被罰款後，與美國司法部達成了為期五年的暫緩起訴協議，該協議於2017年終止。

滙豐在2012年簽署了暫緩起訴協議，並支付了19億美元的罰款，以避免受到刑事指控，其罪名包括為墨西哥毒梟洗錢至少8.81億美元，並為受美國制裁的國家處理交易，如伊朗、利比亞和蘇丹。

弗雷特表示，滙豐是否因這一不實陳述而蒙受實際經濟損失並不重要，因為“每家企業都必須關注其聲譽，尤其對於一家簽了暫緩起訴協議的企業來說”。他說：“你必須能夠知道，你在跟誰打交道。”

據該報道說，上周一，在這場聽證會的第一天，有抗議者在法庭外舉標語要求釋放孟晚舟。到了周三法庭外沒有抗議者身影。之前有當地媒體報道，許多年輕人，其中一部分想當演員，只要去現場就能拿到最高150美元，他們被告知這是在拍電影或音樂錄影帶。一些人被媒體追問時表現得震驚和意外，他們聲稱被騙了，表情中帶着沮喪和尷尬。