警察為維護林鄭政權初一初二無休旺角粉嶺分頭“鎮暴”

防暴警察驅散堵塞馬路的群眾並拆除路障。當地居民因不滿政府管理武漢病毒做法發起自救行動

為了抗議港府在家居附近設置武漢病毒病患隔離中心，粉嶺暉明邨附近一群居民年初二在馬路設置路障並在計畫中用作隔離中心的一幢空置樓宇縱火，並與警方對峙；在同一天，大群青年聚集在旺角紀念魚蛋革命四周年，當局又調派大批警員到場驅趕。警方事後在記者會一律將兩宗事件的群眾以“暴徒”稱呼。旺角街坊才剛踏入庚子鼠年，初一初二連續兩天已不停飽嘗催淚瓦斯滋味，警方則可說是“鎮暴”全年無休。

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在旺角事件中，一名混在人群的男子被發現身份有疑，期間遭人“私了”，之後遺下一張大陸身份證，據傳持有人來自武漢。

年初二（26日）續有市民到旺角或其他地方，紀念魚蛋革命4周年。亞皆老街、彌敦道交界初二晚至少10架警車戒備，而亞皆老街行人路則有大量防暴警員，他們均觀察着砵蘭街小販位置。晚上約9時，在朗豪坊對出砵蘭街疑有中年男士被示威者“私了”，傷者其後由救護員帶走，網傳一張懷疑屬於該男子的大陸身分證，住址為武漢。

事件觸發防暴警衝進砵蘭街，導致及後警民對峙，防暴警於砵蘭街數次驅散後，至少拘捕3名市民。其間，警方曾發射催淚彈，並擊中一名示威者頸部，該示威者隨即倒地。現場義務急救員指，該受傷示威者傷勢嚴重，但暫時清醒，能與急救員溝通。另外，據報道，現場有一名NBC女記者，被防暴警於朗豪坊附近非禮，該女記者欲索取警員編號不果，更被胡椒噴劑直射；女記者後來痛哭且哮喘發作。

在同一天，粉嶺的居民因為不滿政府事前未經磋商下在暉明邨一幢空置的樓宇計畫設置為武漢病毒病患臨時隔離中心，自發性進行自救行動，期間與警方發生衝突。

港府前日在記者會宣布計畫改裝未入夥的暉明邨，用以在有需要時隔離武漢肺炎患者的緊密接觸者，甚或用作醫護人員臨時宿舍。

事件惹來暉明邨附近屋苑的居民強烈反響，十多名北區區議員亦聯署反對，擔心增加病毒於區內爆發的風險。北區區議會主席羅庭德指出，暉明邨附近有七個大型屋苑、八間中小學及四間社區中心，一旦對外爆發，病毒會瞬間傳遍社區，事前當局亦未有諮詢，他直斥政府“很離譜”。

近百名附近屋苑的居民不分“黃絲”或“藍絲”，26日下午開始在暉明邨外聚集，有人將多個水馬、鐵欄及路牌放置路中心，阻擋車輛進邨內，多名北區區議員亦到場，直指居民封路是官逼民反。有居於附近雍盛苑雍華閣的羅先生，斥政府擬將暉明邨作隔離用途是霸王硬上弓。李先生指自己居於低層單位，單位面向暉明邨，擔心：“細菌會唔會飛進來呀？”並揚言最壞打算只能搬走。

晚上聚集的居民未散去，大批防暴警到場清理路障，並呼籲居民和平表達訴求，其後撤退。不過警方離開後，暉明邨泰暉樓及升暉樓的地下保安更亭發生火警，約10分鐘後消防到場救火。防暴警之後折返，其間突然衝入雍華閣截查居民。一名青年欲進入華明邨富明樓時，被一名女保安拉住大閘阻止進入，最後青年遭防暴警拘捕，街坊痛斥該女保安“沒人性”，立案法團事後貼出通告，指女保安已被即時解僱。防暴警向在華明邨空地聚集的居民狂射胡椒噴霧驅散，其後在偉明街花園拘捕一男子，檢獲懷疑腐蝕性液體。事件中，警方共拘捕11人。