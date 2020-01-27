非洲或淪陷? 首例武漢肺炎疑似病例曝出

中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，）疫情恐擴散至非洲，在科特迪瓦出現首名武漢肺炎疑似病例。病患是一位暫居住北京的科特迪瓦人，回國飛機上出現疑似癥狀，目前已將該名女性隔離，待檢查報告出爐。

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據自由時報今天報道說，武漢肺炎疫情恐擴散非洲 科特迪瓦出現疑似病例。

非洲科特迪瓦出現首名武漢肺炎疑似病例，若證實該病患確診，將成為非洲大陸首名武漢肺炎確診病例。科特迪瓦衛生部在當地時間26日發布聲明，一名科特迪瓦的女學生從北京飛往阿必尚 （Abidjan），抵達機場時出現咳嗽、呼吸困難等癥狀，隨即送往當地醫院，目前正隔離觀察。

報道引據聲明表示，34歲的女性曾在中國居住5年，周六（25日）從北京返回科特迪瓦，在登機前已有類似流感的癥狀，尚未肯定是武漢肺炎，將待當局公布檢驗報告。

據該國衛生部長尤金（Eugène Aka Aouele）表示，該患者的狀況良好，當局認為該患者應是普通的肺炎而非冠狀病毒，但最終結果將等待測試結果後才能下定論。該國衛生部也呼籲民眾不要恐慌，保持良好的衛生習慣，若出現發燒、咳嗽或呼吸困難等癥狀，儘速至鄰近的醫院就診。