香港醫護人員不滿政府道德勒索醞釀工業行動

政府在26日之前一直拒絕對來自湖北旅客實行“封關”，為香港醫護人員添煩添亂添壓力，導致多個醫護員工組織醞釀發動工業行動，但林鄭月娥卻動輒以醫療道德“蓋頂”，還警告醫護人員不要“動不動就訴諸激烈行動”，此舉惹來更大的反彈。目前未悉政府政策大轉彎之後，罷工或工業行動的威脅是否因此而消弭。

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醫生組織“杏林覺醒”成員黃任匡批評，林鄭日前才公布停止武漢航班及高鐵，反應就像6月爆發反送中、9月才撤回修例一樣，“系太少，太遲”。公共醫療醫生協會會長馬仲儀指，完全感受不到林鄭月娥25日在記者會上的言論對醫護人員有鼓勵作用，“醫護人員還沒有過激行為，你就先把話說滿了”。一名公立醫院的前線醫生更發表公開信，拒絕政府動輒道德勒索他們。

黃任匡表示，林鄭以經濟理由拒絕封關，“我不相信香港人會說：『我不怕死，你給錢我，我不要命。』”黃指是次疫情傳染性和死亡率均有高於沙士的跡像，港人曾歷沙士禍害，不可能還同意自由行帶來的經濟價值，會比生命價值來得高。

馬仲儀則表示，她完全感受不到林鄭月娥在記者會上的言論對醫護人員有鼓勵作用，又指不少官員會重提2003年沙士，籲醫護人員秉持專業，但事實上醫護人員的專業精神一直都在，惟並非可任由不負責任的政府魚肉。

馬續坦言近日收到前線醫護人員告知，不對少“非符合資格人士”（NEP）”有肺炎病徵涌到各醫院求診，形容如同“醫療旅遊”，增加本港醫療壓力，務必要儘快堵截，“醫療永遠都系資源問題，有限的資源是否要留給香港市民？”

一名公立醫院的前線醫生髮表公開信指出，面對中國武漢疫情，要守衛民康則必須封關，為達此目的醫護理應義無反顧採納一切必要手段︰包括罷工。年假期間眾醫院將一如往常地提供當值和緊急服務，現實地說，罷工無法一蹴即就，而需要同事們的慎密思考、團結合作和道德勇氣。

這封刊登在立場新聞的公開信指出，前線醫生們不是在討價還價，要討的是命，就如過去因沙士一疫逝去的美麗靈魂，亦如可見末來會因政府無能而殞滅的病人、同事、以至每位香港人的寶貴生命。而命，是他們填不了的。