馬來西亞肺炎疫情陷落 謠言四飛禁中國人

馬來西亞首相辦公室今午宣布，暫時禁止來自武漢市及湖北省的中國公民入境大馬，即時生效。馬來西亞目前則已發現4宗確診病例，所有病人都是中國人。鑒於馬來西亞傳言稱各國都禁中國人，馬來西亞官方駁斥謠言，並指目前暫不需要全面禁止中國人入境。

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據大馬新聞今天報道說，大馬禁止武漢與湖北省中國人入境。該國首相辦公室今午宣布，暫時禁止來自武漢市及湖北省的中國公民入境大馬，即時生效。

據首相辦公室發文告表示，自中國爆發武漢肺炎疫情後，大馬政府一直遵守國際衛生組織所定下的程序，且獲得專家勸告來應對及防疫。據文告，“按照最新資料，大馬政府議決，暫停武漢和湖北省中國公民的一切入境便利，包括免簽證、落地簽證、電子簽證和一般簽證。”

文告解釋，“政府考量了中國武漢冠狀病毒的最新狀況，特別是湖北省的情況後，達成這項決定，立即生效。”

該文告補充，待情況恢復正常後，武漢和湖北省中國公民將重新享有入境大馬的便利。該文告說，“外交部將與中國政府協調，以執行這項議決。”據首相辦公室也提醒，公眾不要散播假新聞或未經證實的消息，以免引起公眾恐慌。

該報道稱，武漢市位於湖北省內，是新型冠狀病毒疫情的爆發起源。迄今為止，中國已經封鎖武漢等13個湖北省城市，一切公共交通停擺。

截至今天凌晨零時，中國武漢冠狀病毒累計死亡病例已經達到80宗。

馬來西亞目前則已發現4宗確診病例，所有病人都是中國人。

該報道說，不過，正副首相馬哈迪與旺阿茲莎已闡明，目前暫不需要全面禁止中國人入境。

消息說，世界衛生組織把新型冠狀病毒定義為2019-nCov，又名武漢冠狀病毒。病毒的感染現象包括呼吸道癥狀、發燒、咳嗽、呼吸急促和困難。目前，沒有疫苗可以對抗2019-nCov病毒。

據該國衛生部報告：武漢封城後，無武漢人入境大馬。該國衛生部長祖基菲里指出，自中國在本月23日宣布封鎖武漢防疫後，就沒有武漢遊客入境馬來西亞。“至於1月23日前到大馬的中國人數，衛生部將向移民局獲取資料。” 據他巡視吉隆坡國際機場及第二國際機場後，向記者提到，目前大馬確診4宗新型冠狀病毒，等待化驗結果的病例則有5宗。他說，這些疑似病例分別是浮羅交怡2宗、吉隆坡2宗及民都魯1宗，病人都是中國人。