3年記 傳肖建華還活着

今天（27日）是中國傳為最大“白手套”、資產超過3萬億人民幣的明天系創辦人肖建華，從香港四季酒店“被送中”滿3年。這3年，有關肖的消息很多，明天系資產被剝離、黨內高層被肖“篤灰”，甚至連“反送中運動”都傳與肖有關。不過，最直接有關肖案的細節及罪名，3年來中央從沒對外公布，肖建華不明不白被扣押3年，生死未卜，情況極為罕見。蘋果日報今天證實，肖仍然在生，有嚴重慢性疾病，中央仍未決定會否問責，其妻現時身處加拿大。

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據蘋果日報今天報道說，肖建華失蹤3年，消息稱仍在生但患重病，中央未有發落。

今天（27日）是內地最大“白手套”、資產超過3萬億人民幣（下同；約3.3萬億港元）的明天系創辦人肖建華，從香港四季酒店“被送中”滿3年。有消息人士向《蘋果》證實，肖仍然在生，有嚴重慢性疾病，中央仍未決定會否問責，其妻現時身處加拿大。

該報道說，現年48歲、被中南海視為頭號要犯的肖建華，其經濟王國由1993年創辦北京北大明天資源科技有限公司開始。他與妻周虹文在內蒙古包頭市起步，逐漸建立其龐大的經濟網。1998年至2015年，肖旗下的明天系透過合並及收購投資，先後持有44間金融機構，涉17間銀行、9間保險公司及8間證券公司，小公司更數以萬計。肖於2012年正式在香港打響名堂，當時以作價93.8億美元收購平安股權，震驚金融界。截至2016年末，明天系所控股的金融機構資產規模合計已超過3萬億元，富可敵國，當時肖只有44歲。

蘋果日報說，這樣一名年輕的超級金融巨鱷，一直低調長居香港，甚至有點怕見人。肖建華在中環四季酒店的服務式住宅四季彙，長期租住至少5間套房，據稱寸步不離四季彙、四季酒店和ifc商場一帶，就算步出酒店，也有多名戴耳機的保鑣貼身保護。當年有四季彙住客透露，不時見到肖到ifc商場4樓平台散步，也有2至3名女保鑣跟隨。不過肖再小心翼翼，保鑣再多，仍難阻他在2017年1月27日被神秘人士蒙頭，再用輪椅從四季酒店“送中”，是繼2015年“銅鑼灣書店”事件後，北京再度在香港“跨境執法”。肖一度發聲明稱“正在國外治療”，否認被中央綁架回中國，但至今足足3年仍然音訊全無，沒有再公開露面。有親中媒體多次聲稱肖將在上海接受審訊，但官方至今無公布過肖觸犯任何法律。肖不明不白送中，外界至今仍關注其安危。

據該報道稱，有消息人士向《蘋果》證實，肖建華至今仍然在生，曾一度在上海逗留，又被送往北京。肖患有慢性病，情況嚴重，目前肖妻應身處加拿大。中央暫時未知會否向肖問責，暫沒展開進一步審訊工作。至於肖所患何病，消息人士未有說明，但《壹周刊》在2014年曾單獨與他做過訪問，當時肖承認自己患有咽喉炎多年，來港的目的之一是看醫生。2014年11月中，當時氣溫超過20°C，《蘋果》拍到肖穿冷衫、戴冷帽，上車後還要女助手侍候，再用毛氈由頭包到腳，甚為奇怪。《蘋果》記者也曾與肖有一面之緣，2016年春夏之時，到ifc的4樓平台拍攝摩天輪一帶景色，時值晚上，現場人流不多，但見肖在平台來回踱步，一名年輕男子持平板電腦在旁講解，肖的四周大約有8、9名保鑣保護。當時踏入初夏，肖又戴上冷帽、頸巾及厚外套，似是身體狀況有異常。

蘋果日報說，據悉，肖建華涉及“經濟犯罪”，在2015年造成中國股災，逼得中央出手“暴力救市”。2015年初，上海及深圳兩個股票市場不斷狂升，到6月突然暴跌，全國股票市值蒸發約5萬億美元（約39萬億港元）。官方認定有人發動“金融政變”，借金融市場發動倒習陰謀，肖當時手握超過800億元（約900億港元）的調度實力，故被指與股災有關。當肖被“送中”之後，時任保監會主席項俊波及時任銀監會主席助理楊家才等高層相繼下馬，據悉都是由肖“篤灰”。

該報道稱，單是經濟問題，亦不足以令肖案延遲到今日亦未作任何公布。案件的複雜，極可能與肖建華本身的身份有關。據悉，肖與前國家副主席曾慶紅的兒子曾偉等多名江派“太子黨”關係密切。明天系的資金亦多次被前國家主席江澤民的利益集團用作洗錢，還涉及前全國政協主席賈慶林、前政治局常委劉雲山、前人大委員長張德江、前國務院副總理李嵐清等江派高層家族，過往不少學者均稱肖或被習近平用作打壓政敵之用。