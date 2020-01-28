世衛承認低估武漢肺炎危險很大錯誤 國際呼籲宣布關注緊急事件聲高

世衛組織總幹事譚德塞訪問北京之際，該組織承認對中國武漢肺炎疫情犯有輕視忽略錯誤，沒有適當估量武漢肺炎疫情擴散到危險。國際呼籲該組織應當將中國武漢肺炎疫情宣布為國際關注公共衛生緊急事件的聲音提高。譚德塞在北京與北京當局互動沒有消息傳出。世衛組織過去多次被批評應對世界疫情有誤。

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據法新社報道，措辭有誤，世衛組織坦承錯評武漢肺炎風險。

世界衛生組織（WHO）今天坦承在中國武漢肺炎疫情上的風險評估出現錯誤，這個組織過去處理流行病疫情的方式早就不時遭批評。

總部位於瑞士日內瓦的世衛組織昨晚在現況報告中表示，在中國的風險「非常高，在區域層級上高，在全球層級上也高」。報告的注釋說明，世衛組織在1月23日、24日、25日的報告中表示全球風險「一般」，是做了「不正確」的陳述。世衛組織表示，在23日到25日報告中出現的錯誤，是「措辭有誤」。

據法新社說，法新社記者就世衛組織更正一事詢問瑞士公共衛生學院（Swiss School of Public Health）聯合主任法拉歐（Antoine Flahault），他說：「這是個錯誤，絕對是個很大的差錯…我真的覺得這是個大錯，現在已經更正了。」

法新社說，但世衛組織更正全球風險評估，並不等於宣告「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

世衛組織23日決定暫不針對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）宣告「國際關注公共衛生緊急事件」。世衛組織僅在疫情極度嚴重時才會做出這項罕見宣告，宣告後可促使全球更關注疫情，並共同採取防疫行動。

中國湖北省武漢市去年底爆發2019新型冠狀病毒引起的肺炎，至今全球超過2700人感染，病例幾乎都在武漢，少數分散在其他十多個國家；死亡病例累計82例，全數在中國。

該報道說，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）這周訪問中國，將討論阻絕疫情擴散的方法。