中國痛批“五星病毒旗” 丹麥總理稱言論自由是傳統

丹麥日德蘭郵報Jyllands-Posten昨天出刊的諷刺漫畫，將中國國旗上的5星換成5枚新型冠狀病毒圖案，引發北京憤怒抗議。這家報社今天拒絕道歉，強調他們「不能為自認沒有錯的事道歉」。針對中國駐丹麥大使館痛批“嚴重傷害中國人民感情”，丹麥總理梅特回應，“言論自由是丹麥傳統，沒必要解釋對中立場”。

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據自由時報今天報道說，武漢肺炎，中國痛批“五星病毒旗” ，丹麥總理回應：言論自由是傳統。

該報道說，丹麥百年大報《日德蘭郵報》27日以“五星病毒旗”諷刺中國政府，遭到中國駐丹麥大使館痛批“嚴重傷害中國人民感情”；對此，丹麥總理梅特（Mette Frederiksen）回應，“言論自由是丹麥傳統，沒必要解釋對中立場”。

《日德蘭郵報》在網上發布一則名為“冠狀病毒”漫畫，遭到中國駐丹麥大使館強烈譴責，認為該報刊載辱華漫畫，並痛批“毫無基本同情和同理心，嚴重傷害中國人民感情”。

針對中國大使館的不滿，丹麥總理梅特28日回應指出，諷刺漫畫與言論自由都是丹麥非常重要的傳統，未來也將是如此，她強調，“這是丹麥一貫的立場，我們不會改變”。

據梅特重申，“我以丹麥政府發言，丹麥有言論自由，當然也有繪畫的自由”；她強調，“沒必要向中國解釋丹麥的立場”。梅特表示，“我認為，沒有人會對丹麥的言論自由有所懷疑”；同時，她強調，她的言論可以被視為丹麥政府的“官方聲明”。

據丹麥《日德蘭郵報》Jyllands-Posten報紙總編Jacob Nybroe通過該報道官網回應說，他們不應為他們認為並不錯誤的事情道歉，而且他們並不想侮辱譏笑什麼人，也認為他們刊登的作品並不含有侮辱或譏笑的成份。

據法新社說，丹麥報紙《日德蘭郵報》Jylland-Posten並不是引發爭議的初次刊發，該報2005年曾經因刊登伊斯蘭教先知漫畫作品而引發阿拉伯世界的普遍抗議的浪潮。