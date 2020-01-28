丹麥報紙漫畫武漢疫情國旗五星遭病毒替染 北京盛怒哥本哈根大膽拒絕道歉

中國與丹麥因哥本哈根當地全國報紙Jyllands-Posten刊登武漢肺炎疫情漫畫，將中國國旗五星遭武漢肺炎病毒替染，並且拒絕向中國道歉而關係緊張。中國駐哥本哈根大使館憤怒指此舉傷害了中國人民的感情，但該報說沒有必要為沒有錯的事情道歉。目前中國國內尚且沒有掀起對此抗議與抵制風潮。

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據法新社今天自哥本哈根報道說，丹麥報紙Jyllands-Posten今天拒絕為刊登關於武漢肺炎疫情的漫畫而向中國道歉，該報紙說，他們不認為有必要為沒有錯誤的事情道歉。

丹麥報紙Jyllands-Posten昨天星期一在該報欄目刊登漫畫，將中國國旗五星紅旗上的星星變為武漢肺炎病毒狀圖。此發表引發中國駐丹麥大使館的憤怒，中國使館要求該報紙道歉。據中國使館譴責，該漫畫超過了言論自由的底線，侮辱中國並嚴重傷害了中國人民的感情。

據丹麥Jyllands-Posten報紙總編Jacob Nybroe通過該報道官網回應說，他們不應為他們認為並不錯誤的事情道歉，而且他們並不想侮辱譏笑什麼人，也認為他們刊登的作品並不含有侮辱或譏笑的成份。

據法新社說，丹麥報紙Jylland-Posten並不是引發爭議的初次刊發，該報2005年曾經因刊登伊斯蘭教先知漫畫作品而引發阿拉伯世界的普遍抗議的浪潮。