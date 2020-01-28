歐美都顯鬆口 華為可能有戲了

歐洲聯盟計畫明天在布魯塞爾召開會議，涉及中國華為是否能夠參與歐洲聯盟5G建設議題，法國前工業部長，法國電信企業總裁，現任歐盟委員會工業代表布魯東透露，將向歐盟委員會提交文件，主張歐盟建設5G原則上不排除包括中國華為在內的企業，但提出嚴格的安全標準，此舉可能預示華為有望競標歐盟5G。此前美國國防部據信排除了一項阻止華為合作的計畫。

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據法新社今天報道說，法國人布魯東將向歐盟委員會提交一項包含多項政見的工具箱，為歐盟是否採用華為參與歐盟5G建設提供指導意見。布魯東因身兼歐盟工業代表，此前擔任法國經濟部長，此時發表上述立場意見，具有象徵意義。

據布魯東說，歐盟採取嚴格安全指標要求，並不是歧視。而是制定明確要求與標準，這些標準與要求是嚴格的，苛求的。布魯東說，當然任何願意執行歐盟標準的企業都可以來歐洲參與合作。

法新社說，中國華為在歐洲的企業官員今天接受法國回聲報專訪時說，歐洲不可能排除華為。華為在歐洲與歐洲客戶建立了堅固的合作基礎。對於歐洲通信合作夥伴，華為有重要的商業價值。

法新社說，歐盟內部對華為議題頗有爭議。英國4天後即將脫歐，英國政府也將對華為做出決斷。英國被認為有可能做出讓美國失望的決定。美國持續警告與華為合作有損於安全以及有損於同美國的合作。

不過，據華爾街日報稍早報道，美國國防部阻止封殺華為的舉措。該報道稱，美國商務部原本計畫進一步限制美國公司通過海外分支機構向華為出售產品的行為，但據知情人士透露，在美國國防部和財政部都表示反對後，商務部官員已將提議的法規撤回。

該報道說，美國商務部封殺華為技術有限公司的行動目前面臨一個巨大的障礙：美國國防部。

美國商務部原本計畫進一步限制美國公司通過海外分支機構向華為出售產品的行為，但據知情人士透露，在美國國防部和財政部都表示反對後，商務部官員已將提議的法規撤回。

上述知情人士稱，國防部擔心，如果美國公司無法繼續向華為出售產品，將失去一個關鍵的收入來源，這相當於失去了研發所需的資金，而只有進行研發才能保持技術領先優勢。