武漢悲情爆發 微信狂贊遭封城人齊唱國歌愛國 專家斥唾沫橫飛更傳染

中國微信微博充斥武漢肺炎疫情圍城悲壯愛國情懷。武漢被圍困居民昨夜今晨據稱自發開窗齊唱義勇軍進行曲等愛國歌曲，並三呼武漢加油，周而復始唱呼數遍，網絡上說，此情此景催人淚下，不由得由衷愛國愛黨。但是專家卻批評此種做法愚蠢，因為家庭聚唱，開窗送聲，都加大傳染，並呼籲趕快停止此一呼喚愛國的惡作劇。

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據中央社今天也報道，武漢市民開窗合唱國歌，專家指恐導致飛沫傳染。

為防控肺炎疫情，中國武漢封城進入第6天。近日武漢多個社區居民開窗合唱中國國歌並高喊“武漢加油”，官媒也轉發影片；但專家指出，此舉可能導致飛沫傳染，呼籲官方制止活動。

該報道說，26日晚間，湖北省宜昌市有社區居民在陽台合唱“歌唱祖國”，中國官媒人民日報的官方微博，也以“加油！湖北”為題轉載了這則影片。隨後，通訊軟件微信（wechat）27日流傳一則通知，呼籲武漢市民晚間8點，打開窗戶合唱中國國歌“義勇軍進行曲”和愛國歌曲“我和我的祖國”，並一起高喊“武漢加油”。網上影片顯示，許多武漢社區的居民都響應這項活動。

該報道稱，不過，湖北日報說，一名協和醫院呼吸內科的醫師致電媒體表示，這種活動太危險。他指出，樓上樓下的飛沫也會飛散，樓棟之間的飛沫也會被風吹過來，唱歌時人們會深呼吸，可能因此導致樓下居民吸入飛沫，因此呼籲市長儘快叫停這種行為。