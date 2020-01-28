武漢肺炎或再挑戰習近平並重傷中國經濟

中國武漢肺炎疫情肆虐，國內幾乎全國陷落，國際越來越多的國家相繼報告染有疫情。雖然現在就具體估算出疫情對企業和消費者的總體影響到底有多大還為時過早，但這一已經造成一百多人死亡的新型冠狀病毒疫情預計將會傷害到中國經濟。據路透社稍早說，中國出現的新型病毒疫情令全球金融市場感受到陣陣寒意，投資者將此與2003年的非典型肺炎(SARS)疫情相比較，以評估可能對經濟造成的影響。非洲豬瘟，香港示威，台灣大選以及中美貿易戰諸危機上，英國媒體指中國準備迎接肺炎疫情的經濟衝擊波。

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英國金融時報今天報道說，中國準備迎接肺炎疫情的經濟衝擊波。新型冠狀病毒引發的危機打擊了中國的消費、旅行和製造業。為阻斷疫情傳播，中國政府決定延長春節假期。

隨着致命的冠狀病毒拖累消費、旅行和製造業（春節假期已延長至下周），中國領導人正準備迎接第一季度經濟增長受到打擊。

該報道說，最初在華中城市武漢出現的這種病毒，已導致當局取消了從上周六開始、通常為期一周的春節假期全國各地的各類大型活動。截至周一晚，新型冠狀病毒已導致至少81人死亡，並感染2800多人，導致當局對湖北省武漢市及周邊約4000萬人口實行前所未有的交通管制。

金融之都上海已下令企業不早於2月10日復工，而製造業重鎮蘇州已將數百萬農民工回來上班的時間推遲至多一周。蘇州是世界最大製造業樞紐之一，強生(Johnson & Johnson)、三星電子(Samsung Electronics)，以及iPhone代工企業富士康(Foxconn)等公司都在這裡設有工廠。

報道稱，突顯政策制定者擔憂疫情造成經濟衝擊波的一個跡象是，中國銀行業和保險業監管機構宣布了幫助受危機影響的企業的舉措。中國銀保監會(CBIRC)表示，將“鼓勵通過適當下調貸款利率、完善續貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害影響”。

中國官方警告疫情將會加快蔓延後，油價今年首次跌破每桶60美元水平。

該報道指出，此次疫情爆發在時機上給中國領導人帶來雙重威脅；他們受到以透明、及時的方式應對危機的全球壓力。疫情爆發不僅適逢春節假期，中國人出行數十億次探親訪友，而且正值中國報告近30年來最低的經濟增長率。

對於中國國家主席習近平，這場危機代表着香港大規模抗議、非洲豬瘟疫情使中國損失數以百萬計的生豬並引發通脹上揚，以及對美貿易戰之外的又一個重大挑戰。

該報道稱，中國政府在周日發布的統計數據，已經清楚表明了冠狀病毒疫情對交通運輸業造成的代價。根據交通運輸部的數據，上周六，即農曆的年初一，全國鐵路運輸量與去年的同一天相比下降約42%。民航客運量下降約42%，整體運輸量下降約29%。