武漢肺炎疫情官方新報: 已4515例106死

中國國家衛健委官網發布武漢肺炎最新病例統計，截至27日24時，確診病例4515例，累計死亡病例106例。

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據中央社今天報道，武漢肺炎疫情延燒，據報中國已4515例106死。中國國家衛健委官網發布武漢肺炎最新病例統計，截至27日24時，30個省市自治區累計報告確診病例4515例，其中重症976例，累計死亡病例106例。

據中國國家衛生健康委員會衛生應急辦公室發布的最新病例數顯示，27日零時至24時，中國30個省市自治區新增確診1771例，新增重症515例，新增死亡26例（湖北省24例、北京市1例、海南省1例），新增治癒出院9例，新增疑似2077例。

在累計數量部分，截至27日24時，國家衛生健康委員會收到30個省市自治區報告確診病例4515例，其中重症976例，累計死亡106例，累計治癒出院60例，現有疑似病例6973例。

目前累計追蹤到密切接觸者4萬7833人，當日解除醫學觀察914人，現有4萬4132人正在接受醫學觀察。

該報道稱，此外，香港特別行政區8例，澳門特別行政區7例。據澳門特區政府新型冠狀病毒感染應變協調中心透露，新增第7例輸入性病例患者是67歲女性，武漢居民，退休人士。