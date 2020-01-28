武漢肺炎：香港關閉部分邊界 停發中國遊客許可證

武漢肺炎疫情擴大，香港特首林鄭月娥28日傍晚戴口罩開記者會表示，政府將暫時關閉與中國的部分邊界，停止發放中國旅客許可證，部分交通運輸工具也將停止服務。

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根據《CNN》報導，林鄭月娥今日召開記者會，宣布針對武漢肺炎疫情的因應措施。她表示，要大幅減少中、港兩地非必要的往來、減少人員交流，為此，將大幅降低交通服務。

林鄭月娥表示，政府將暫時關閉其與中國的部分邊界，並暫停發放旅客許可證。此外，來自中國的航班將減少一半、部分中國過境火車將停止發車。並且除了前往澳門的渡輪外，停止所有的跨境渡輪。如九龍高鐵站、紅磡站、沙頭角客運都將暫時停止，而這一項作業將從1月30日凌晨開始實施。

林鄭月娥在記者會中也解釋，此減少兩地非必要往來的措施，已經獲中央點頭同意。

香港行政長官林鄭月娥28日下午在記者會上公布，為加強應對武漢新型冠狀病毒疫情，北京中央政府已經同意暫停發給來港自由行簽注。港方則會關閉部分連接中國大陸的口岸。

她說，港方也會大幅縮減香港和中國大陸的海陸空交通服務，包括高速鐵路香港段和九龍紅磡通往廣州的直通火車將會暫停開行。

同時，中國大陸到香港的航班將會減少一半，大陸和澳門客運碼頭的來港渡輪服務暫停，也會減少跨境公車的班次。

據公布，香港本地部分連接中國大陸的口岸也會暫停服務，包括高鐵西九龍站口岸、紅磡站口岸、沙頭角和文錦渡口岸，以及屯門客運碼頭口岸。以上措施將在30日凌晨0時起生效。