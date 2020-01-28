武漢肺炎 武漢任職一前市長重症病毒死亡

湖北前黃石市長、長江財險董事長楊曉波因重症肺炎病死，終年57歲。中國媒體報道，長江財產保險公司地處武漢，楊曉波在一個多月前曾在該公司公開露面。稍早武漢一名局級官員因染肺炎病毒去世。

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據東網今天報道說，黃石前市長重症肺炎逝世，終年57歲。

該消息確指楊曉波因重症肺炎病死。

湖北前黃石市長、長江財險董事長楊曉波因重症肺炎病死，終年57歲。據中國官方媒體報道，長江財產保險公司地處武漢，楊曉波在一個多月前曾在該公司公開露面。

資料顯示，楊曉波出生於1963年1月，是湖北天門人，自1988年6月參加工作，在天津大學土木工程繫結構工程專業畢業，擁有碩士研究生學歷，是正高職高級工程師。

楊曉波曾擔任中南建築設計院院長、湖北省建設廳廳長、黨組書記、湖北省黃石市副書記、市長，十屆省委委員、十二屆全國人大代表。楊曉波自2014年12月開始，擔任長江財產保險股份有限公司的董事長。