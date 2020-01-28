美國許諾援助中國人民抵抗武漢肺炎疫情

美國總統特朗普發推特告訴美國人民以及中國人民，“我們正與中國就該疫情保持密切溝通。美國報告的病例非常少，但值得密切關注。我們已經向中國和習主席表示將提供任何必要的幫助。” 美國副總統彭斯表態說，美國準備好協助中國人民對抗病毒。

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據路透社消息，美國總統特朗普表示，美中正就冠狀病毒疫情保持密切溝通。

美國總統特朗普周一表示，美國和中國正就新型冠狀病毒疫情保持密切溝通。該疫情已經導致10多個國家數千人感染，至少81人死亡。

據特朗普在推特上寫道，“我們正與中國就該疫情保持密切溝通。美國報告的病例非常少，但值得密切關注。我們已經向中國和習主席表示將提供任何必要的幫助。我們的專家很了不起！”

據美國之音報道，美國副總統彭斯指，美國準備好協助中國人民對抗病毒。

白宮亞太裔事務辦公室1月27號星期一在白宮行政大樓舉辦了金鼠年的春節賀年活動，由運輸部長趙小蘭主持，副總統彭斯（Mike Pence）出席為新一任白宮亞太裔委員會的成員宣誓。彭斯副總統在致詞當中說，特朗普總統已就武漢疫情跟中國國家主席習近平聯繫過，美國已準備好協助受武漢肺炎影響的中國人民。

彭斯說：“正當我們聚集在此，慶祝亞裔美國人巨大的貢獻，我們知道現場許多人，還有橫跨美國的許多人的心，都掛念着受到冠狀病毒衝擊的中國家庭。 26個不同省份，正在受到冠狀病毒衝擊。目前為止已經有60個人死亡，此時此刻全球有3000個病例，包括五個在美國的確認病例。特朗普總統很清楚的表明，我們已經與中國有緊密聯繫，而他向習主席提出美國的協助。我們已經準備好幫助在中國的人對抗冠狀病毒。”

該報道說，現場有不少華裔人士參加白宮的春節賀年活動，武漢肺炎成為賓客們交談的話題之一，除了互相分享資訊，也會提到那些美國華裔聚集的地區屬於高危險區。彭斯副總統在演說當中特彆強調，美國政府已經採取的防疫措施，要美國人民放心。



據副總統彭斯說：“美國同胞們，我要向你們保證，我們的政府正在採取強有力的行動，來處理這個病毒。美國疾病預防中心正在依照一個積極的計畫，我們因此能夠檢驗出潛在的病例。正如我提過的，目前在美國有五起確認病例。我們已經在全美20個機場對旅客進行檢測，90%來自中國的遊客在那些機場入境。受影響而生病的旅客將被進一步篩檢。國務院已經發出對武漢的4級旅遊警示，這清楚規定了當這個病毒尚在肆虐期間，沒有美國人應該前往武漢。讓我再次表明，在我國已經採取強有力的步驟，來照看全世界人的健康，以及美國人的福祉。正如特朗普總統今天清楚表明的，美國已經準備好來協助中國人民以及全世界對抗這個病毒。”

該報道引述彭斯副總統說針對武漢的旅遊警示目前是第四級，也就是美國人不應該前往武漢。星期一下午三點多，美國國務院再發出聲明，對中國的旅遊警示升到第三級，也就是要求想要前往中國的美國人“要再考慮”。目前除了武漢，中國境內有多個城市封城，各地也傳出多起武漢肺炎的病例。