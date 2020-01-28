習近平唯一委任抗疫情組長李克強在武漢

根據中國國家衛健委官網發布武漢肺炎最新病例統計，截至27日24時，確診病例4515例，累計死亡病例106例，患者遍布除官方稱西藏外全國省市自治區。中國總理李克強年初三（27日）到達武漢考察，慰問醫護人員、患者和建築工人。

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據自由亞洲報道說，李克強視察疫區，百姓無法當面訴苦。

中國總理李克強年初三（27日）到武漢考察，慰問。武漢居民說，他們根本無法當面向李克強說，當地缺醫少藥，病床不足，很多人得不到妥善治療，甚至不能確診。

該報道說，周一上午，身兼中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長的李克強，到武漢市金銀潭醫院和“火神山”醫院施工現場考察，慰問醫護人員、患者和建築工人。現場圖片顯示，李克強身穿防護服，戴口罩與醫護人員交談。他對醫護人員說：“你們做的是全力以赴挽救生命，保護健康的工作。人民都在看着你們，你們剛才舉起拳頭喊加油是表示什麼，（醫護人員說）我們一定會努力的。”

此外，李克強到武漢當地超市了解市場供應，並對市民說，一定要保證武漢的物資供應，而且要穩定物價。在談及有關疫情信息時，李克強說，要強化患者救治，最大限度降低死亡率。要及時公開透明發布疫情防控信息，對緩報、瞞報、漏報的要嚴肅追責。主動回應社會關切。

該報道稱，李克強又到武漢視察正在施工的隔離醫院，當他高聲問工人物資夠不夠、有沒有遇到問題時，工人齊聲說 : “沒有，堅決完成任務。”

報道指出，但是，實際上，民間遇到的困難很大。連日來，武漢患者及家屬抱怨得不到治療。當地居民馮女士周一對自由亞洲電台說：“我們現在留在老家的人根本就沒有地方救治，現在整個醫院都是爆棚。你想進醫院，根本就進不去。因為實在是病床不夠，醫護人員不夠，什麼都不夠。一個口罩賣15元，我老公叫我去舉報，我說舉報啥呀，大家都是鄉里鄉親的，你可以不買呀。”

根據微信廣傳的信息，武漢及湖北地方官員緊緊跟隨李克強身後隨訪視察，察看李克強一舉一動。有視頻顯示，武漢官員看見李克強戴口罩，也緊跟戴口罩，看到李克強沒有帶帽子，趕緊將已經戴在頭上的帽子悄悄拿下。

據報道稱，李克強離開北京前往武漢前，主持召開抗疫小組會議，強調批評整頓隱瞞疫情，晚報疫情以及謊報疫情的人事，至目前沒有傳出武漢疫情爆炸傳播究責的消息。