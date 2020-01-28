習近平會見世衛組織譚德塞 指一直親自指揮

中國國家主席習近平28日在人民大會堂會見世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），台媒引述中國官方《央視》消息，習近平表示，“我一直親自指揮、親自部署，我相信只要我們堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，我們一定會戰勝這一次疫情。”

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據東森新聞引述中國官方媒體消息，習近平會見WHO總幹事：我一直親自指揮，一定戰勝疫情。

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，中國國家主席習近平28日在人民大會堂會見世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），《央視》報導，習近平表示，當前人民正在和疫情進行嚴肅的鬥爭。人民群眾生命安全和身體健康始終是第一位的，疫情防控是當前最重要的工作，“我一直親自指揮、親自部署，我相信只要我們堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，我們一定會戰勝這一次疫情。”

據該報道引述消息說，譚德塞表示，中方公開透明發布信息，用創紀錄短的時間甄別出病原體，及時主動同世界衛生組織和其他國家分享有關病毒基因序列。在疫情面前，中國政府展現出堅定的政治決心，採取了及時有力的舉措，令世人敬佩。我相信，中國採取的措施將有效控制並最終戰勝疫情。

該報道還引述官方通報，20日新增疑似病例27例，21日新增疑似病例26例，22日新增疑似病例257例，23日新增疑似病例680例，24日新增疑似病例1118例，25日新增疑似病例1309例，26日新增疑似病例3806例，27日新增疑似病例2077例。