習近平會見譚德塞駁斥退居二線質疑? 強調一直在親自指揮

中國國家主席習近平今天在北京高調會見世界衛生組織總幹事譚德塞引關注。應對此次武漢肺炎疫情危機，北京特別成立“中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組”。該小組26日首度召開會議，小組長竟是李克強而非中共中央總書記習近平，引發外界諸多揣測。似乎是為駁斥外界謠言，習近平28日在會見世界衛生組織總幹事譚德塞時強調，“對於這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署。”

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據世界日報今天報道，防疫退居二線？習近平：我一直在親自指揮。

該報道說，對於李克強出任中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長，法國國際廣播電台中文網就表示，習近平掌權後，幾乎兼任了中共所有重要小組的組長，但這個有關抗擊武漢肺炎的小組長，卻落在李克強肩上。

隨着武漢肺炎疫情日趨嚴峻，中共中央政治局常務委員會極其罕見地在大年初一召開會議，並決定設立這個新的工作領導小組。

根據中國中央電視台報導，習近平28日在人民大會堂會見譚德塞時表示，“對於中國人民來說，我們現在正在進行着一場嚴肅的的鬥爭”。據習近平說，“中國政府是高度重視，因為政府的宗旨就是，把人民的生命安全、身體健康放在最高位置上。所以對於這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署，我相信，只要我們堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，我們一定會戰勝這一次的疫情。”

該報道稱，但新華社隨後的報導則是，“習近平強調，當前中國人民正在與新型冠狀病毒感染肺炎疫情進行嚴肅的鬥爭。人民群眾生命安全和身體健康始終是第一位的，疫情防控是當前最重要的工作。我在中國農曆新年第一天主持召開中共中央政治局常務委員會會議，對加強疫情防控作出了全面部署，成立了中央應對疫情工作領導小組，統一領導，統一指揮，分類指導各地做好疫情防控工作。”

據該報道說，此次疫情失控已經引發中國不少民怨。新華社報導，中國公安部長趙克志28日在全國公安機關視訊會議上要求公安機關，要依法打擊各類藉機造謠滋事、惡意污衊攻擊的不法行為。提升政治站位，堅決維護社會大局穩定。