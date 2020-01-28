美媒指習近平讓李克強掛帥抗擊疫情對兩人都有風險

新型冠狀病毒疫情蔓延之際，中國國家主席習近平罕見地讓國務院總理李克強擔任了抗擊疫情領導小組的組長。華爾街日報今天報道認為，李克強可能因此成為英雄，或者淪為替罪羊。

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據華爾街日報今天報道說，習近平讓李克強掛帥抗擊疫情，這個決定對兩人都有風險，因為李克強可能因此成為英雄，或者成為替罪羊。

該報道說，中國國家主席習近平花了七年時間將權力集中到自己手中。他集權的程度在中國幾十年來前所未見。然而，在致命的新型冠狀病毒肆虐之際，習近平將抗擊疫情的領導職責交給中共二號人物李克強。這一決定顛倒了他們的角色，對兩人來說都是機會與風險並存。

李克強被推到了罕有的高光之下。在被習近平邊緣化之前，他曾被視作推動中國自由化的潛在力量。現在，人們可能會把這位總理當作危機中的英雄銘記，他周一到訪武漢的照片定義了其新功績。已實施交通封鎖的武漢是最早發現這種新型病毒的城市，也是這場疫情的中心。

但政治觀察人士說，如果政府遏制疫情的努力失敗，習近平可能會讓李克強擔責，而讓自己免於承受公眾的憤怒。即便李克強不太可能受到任何正式的處罰，這損害的是總理的聲譽。