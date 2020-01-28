肺炎病毒威力真正質疑習近平權威

中國武漢肺炎病毒肆虐，柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）今天舉行座談會展望中國局勢，曾任德國駐中國大使的史丹澤表示，武漢肺炎對中國領導人是一大威脅，這是習近平統治權威首度受到質疑。武漢肺炎病毒出現在中國境內，威脅因此也更大。

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據中央社今天報道說，德國前駐中國大使指武漢肺炎威脅習近平權威。曾任德國駐中國大使的史丹澤28日在柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）今天舉行的展望中國局勢座談會表示，武漢肺炎對習近平統治權威是一大威脅。

該報道說，目前在智庫任職的史丹澤（Volker Stanzel）表示，中國國家主席習近平站在權力的巔峰，對香港和台灣問題絲毫沒有讓步，不過，自從武漢肺炎傳出，網絡上開始出現質疑政府危機處理能力的聲音，連網管部門也控制不了，這是習近平的統治權威第一次受到質疑。

據史丹澤說，港人無視中國慶祝70周年國慶繼續示威，台灣人無懼武力恐嚇在總統大選做出選擇，對習近平來說都是屈辱。不過，嚴格說來，兩者都發生在境外，病毒卻出現在境內，威脅因此也更大。據史丹澤預期，武漢肺炎將是中國近期最大的危機，只要疫情持續蔓延，國內質疑領導人的聲音就不會消失。

該報道說，前法新社駐中國記者、目前在調查新聞網站Mediapart任職的卜光（François Bougon）則指出，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情爆發讓他想起汶川大地震，當時中央政府將責任推給地方官員，藉機展現執行力。卜光說，武漢肺炎疫情不明，目前還難以預測未來發展，不過，習近平這次也可能利用解放軍抗疫、或透過宣傳機器營造社會團結氛圍等方式鞏固自己的權力。

史丹澤也指出，中國國務院總理李克強親自領導工作小組應對疫情，可見習近平對政府處理疫情的能力有多不安，如果成功就是中央的成就，如果失敗的話，中國政治的第二號人物可能就是代罪羔羊。