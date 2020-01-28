解放軍譴責美國海軍侵入南沙挑釁

美國海軍今天回應中國軍方譴責，稱南海自由行符合國際法。中國軍方譴責美國海軍軍艦蒙哥馬利號（USS Montgomery，LCS-8）1月25日通過南沙群島附近，中國傳統新春佳節期間“蓄意挑釁”是“赤裸裸的航行霸權行徑”。

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據中央社今天報道說，美濱海戰鬥艦通過南沙群島，解放軍譴責是春節蓄意挑釁。

中央社今天引述日媒消息，美國海軍濱海戰鬥艦“蒙哥馬利號”25日通過南沙群島附近。解放軍南部戰區今天回應稱，已警告驅離，並指美艦在中國傳統新春佳節期間“蓄意挑釁”是“赤裸裸的航行霸權行徑”。

報道稱，日本時報（Japan Times）今天引述美國海軍第七艦隊發言人、中校基利（Lt. Joe Keiley）表示，蒙哥馬利號（USS Montgomery，LCS-8）25日在南沙群島行使航行自由的權利，此舉符合國際法。基利強調，美國堅持“航行自由”原則，在南海執行“航行自由”是美軍在印太地區日常行動的一部分，沒有針對特定國家。

據報道，這是2020年美軍首度在南海執行“航行自由”。美軍去年11月20、21日曾分別派出近岸戰鬥艦“吉佛茲號”（USS Gabrielle Giffords，LCS-10）與飛彈驅逐艦“韋恩梅爾號”（Wayne E. Meyer），進逼南沙群島美濟礁12海里範圍內海域，以及西沙群島海域。

該報道引據解放軍南部戰區官方微信公眾號“南部強軍號”報導，解放軍南部戰區發言人李華敏表示，蒙哥馬利號25日進入南沙島礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織有關海空兵力，全程對美艦跟蹤監控、查證識別，並予以警告驅離。李華敏並稱，“美艦在中國傳統新春佳節期間蓄意挑釁，居心叵測，是赤裸裸的航行霸權行徑。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方如何處心積慮變化花樣、挑釁滋事，都是徒勞無益的”。