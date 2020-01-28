譚德塞訪北京有成果 不贊成各國撤僑 堅信中國有能力戰勝武漢肺炎

據聯合早報引述中國官方消息，中國外交部長王毅今天在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞。譚德塞讚揚中國在疫情後採取了一系列有力措施阻止疫情蔓延，王毅讚賞世衛組織對中國秉持客觀公正立場，並堅信能戰勝這場疫情。中國官方消息說，世界衛生組織總幹事譚德塞不主張各國從中國撤僑。

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據聯合早報今天引述中國官方新聞報道說，世衛總幹事不主張從中國撤僑。

該報道根據央視新聞消息，中國國務委員兼外長王毅今天在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus。譚德塞表示，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，中國在創紀錄的短的時間內甄別出病原體並同世界衛生組織和其他國家分享病毒全基因序列信息，中國國家主席習近平和中國政府高度重視疫情防控防治，迅速採取一系列有力措施阻止疫情蔓延。

譚德塞說，中國體制之有力和中國舉措之有效世所罕見，令人敬佩。世界衛生組織和國際社會高度讚賞並充分肯定中國政府採取的果斷措施，感謝中方為阻止疫情蔓延所作的巨大努力。世衛組織希望同中方加強合作，願根據中方需要為中方提供一切必要協助。

譚德塞還說，我們注意到有國家提出希望撤僑，世衛組織不主張這麼做。在當前形勢下應保持鎮定，沒有必要過度反應。世衛組織對中國政府防控疫情的能力充滿信心。

該報道引據中國官方消息說，王毅表示，世界衛生組織秉持客觀公正立場，積極評價並充分肯定中方為抗擊疫情採取的一系列有力舉措，我們對此表示讚賞。此時來華訪問，不僅體現了對中國的支持，也為中國同世界衛生組織加強合作提供了動力。相信你通過此訪能夠親身體會到中國政府和人民抗擊疫情的堅定決心和意志。

王毅強調，中國在以習近平為核心的黨中央堅強領導，有社會主義制度的強大優勢，有當年應對“非典”疫情的有益經驗，此次我們抗擊疫情態度更堅決，措施更有力，行動更迅速，動員更廣泛。中國完全有能力、有信心，也有資源早日戰勝這場疫情。

王毅表示，中方也願繼續本着公開透明態度與國際社會尤其是世衛組織加強合作，為國際公共衛生事業作出努力。

聯合早報今天還報道說，世界衛生組織（WHO）表示，目前仍不清楚新型冠狀病毒在潛伏期是否具有傳染性。