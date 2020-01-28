香港將關閉體育場等公共場所，以控制武漢疫情傳播

武漢肺炎疫情下，被測量體溫的中國民眾資料圖片

武漢肺炎疫情繼續蔓延之際，香港周二宣布：將關閉包括體育場、博物館、游泳館在內的一系列公共設施，以遏制病毒的傳播。至目前為止，這場疫情已在中國大陸造成上百人死亡。

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為了有效地抑制冠狀病毒的傳播，香港當局周二宣布，從周三開始，一系列公共場所將暫停開放，其中包括博物館、體育場、游泳館等人群聚集的場所。

香港文體服務部門發布公報指出：所有的體育場館、公共游泳館、海灘、度假中心以及博物館一類的文化機構均將關閉，直至“另行通知”之日。

隨着武漢肺炎疫情的擴大，香港政府已在周六宣布，全港進入最大程度的健康警戒狀態。停止所有官方傳統新年慶祝活動，包括春節晚會以及即將舉行的馬拉松等一系列公開活動，並停止所有前往內地的官方訪問。目前，中國迎來農曆新年，香港各大、中、小院校紛紛放假，至2月17日。

香港至今已確診八例新型冠狀病毒感染的肺炎病例。其中六名病患從中國內地乘坐火車抵達香港市中心的新車站。

本周一開始，香港拒絕所有來自湖北省、以及在過去兩周內曾到訪過湖北的居民進入香港。

近天來，多名政界人士和醫學專家不斷加緊呼籲，要求關閉與中國大陸的邊界。香港親民派議員黃碧雲（Helena Wong）周二表示：新型冠狀病毒肺炎疫情已在中國大陸眾多省份蔓延。僅對來自湖北省的遊客採取限制措施的做法並不足以有助於香港。