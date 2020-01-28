8人最早勇報武漢肺炎遭拘罰 律師促官方公布依據 申要人民知情權

武漢肺炎疫情下，被測量體溫的中國民眾資料圖片

中國武漢肺炎不僅在中國各地引發疫情傳染，造成一百多人死亡，也在全球引發警示。湖北警方被揭露對中國網絡最早報告疫情的8名居民以造謠罪名拘問開罰。中國北京以及武漢律師聯名要求官方公布處罰的依據。

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據自由亞洲報道說，中國北京、武漢律師聯署：要求警方公開“造謠”處罰依據。

該報道稱，維權網1月27日刊發北京平商律師事務所律師趙慶、廣東德納(武漢)律師事務所律師尚滿慶等人聯署公開信，要求武漢市公安局對“8名散布謠言者”進行處罰所依據的事實、法律及處罰結果進行政府信息公開。

據公開信指出，春節之際，新型肺炎正通過人傳人方式傳播全國多省，引發全國人民普遍恐慌，民眾對武漢公安局當初處罰“8名散布謠言者”提出強烈質疑和嚴厲批評。事關人民知情權、生命健康權，事關真相傳播權利和此後類似公共事件的輿論導向，武漢警方有責任義務回應社會關切，因此敦請在法定時間內對所申請事項依法予以公開。