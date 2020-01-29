哈佛生化系主任隱瞞千人計畫史遭起訴 涉武漢生化合作

美國偵查員正調查數百起在美工作或訪美的中國科學研究人員疑似偷竊智慧財產的案子。最新一例是哈佛大學系主任因涉嫌隱瞞與中國政府的關係被起訴。法新社說，中國於2008年推出這項計畫，專門吸引在海外工作的研究專家。哈佛大學化學及化學生物系主任李柏曾獲得國際著名生物化學大獎。

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據法新社報道，因隱瞞與中國關係，哈佛大學系主任在美遭訴。美國司法單位調查中國疑似在美竊取智慧財產的案子，最新一例是哈佛大學系主任因涉嫌隱瞞與中國政府的關係被起訴。

美國偵查員正調查數百起在美工作或訪美的中國科學研究人員疑似偷竊智慧財產的案子。

該報道說，檢方起訴哈佛大學化學及化學生物系主任李柏（Charles Lieber），理由是他在參加中國政府「千人計畫」一事上沒說實話。中國於2008年推出這項計畫，專門吸引在海外工作的研究專家。

另外有兩名中國人被起訴，分別是波士頓大學（Boston University）機器人學研究員葉延慶（Yanqing Ye，音譯）及貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）癌症研究員鄭早松（Zaosong Zheng，音譯）。

檢方認為葉延慶是中國解放軍中尉，卻在申請赴美簽證時隱瞞軍方背景。鄭早松則疑似試圖把研究樣本偷運出美國，上個月在波士頓的洛根國際機場（BOS）被捕，檢方表示，他當時攜有21個裝着敏感生物樣本的小瓶，打算回中國繼續研究。而

法新社說，李柏被捕一事並不尋常，因為他不具中國血統，且在哈佛這所全球最受憧憬的大學之一里，是很知名的人物。據檢方宣稱李柏以每月5萬美元的酬金及一筆超過150萬美元的資金，在中國湖北省武漢理工大學建立實驗室。檢方認為，他未向調查員誠實告知與武漢理工大學的關係，也沒坦承自己參與「千人計畫」。

美國麻薩諸塞州行政區聯邦檢察官萊林（Andrew Lelling）說：「這只是中國正為了自身利益，一點一點竊取美國知識和技術的行動其中一個小案例。」